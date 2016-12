Karrieren har vært en berg-og-dal-bane. Nå kan han sette en vanvittig rekord

Newcastle - Sheffield Wednesday 0-1 (0-0):

(Dagbladet): Hvis du leser dette, er sannsynligheten høy for at du allerede vet godt hvem Rafael Benítez her.

Vi gir den spanske 56-åringen en kort introduksjon likevel: Han var aldri noen stor spiller, men som manager har han hatt noen elleville oppturer og noen ganske kjipe nedturer.

Vi snakker - blant annet - om Champions League-triumf med Liverpool, La Liga-seier med Valencia (begge mot alle odds) og vonde opplevelser i Inter, Napoli (i hvert fall delvis) og ikke minst Real Madrid.

Ble med ned

Sist sesong startet han som manager i nettopp Real Madrid, og endte med å rykke ned med Newcastle. De fleste trodde at han ikke ønsket å slå følge med laget ned på nest høyeste nivå, til The Championship, men Benítez tok nedrykket som en mann.

Et drøyt halvår seinere er det i ferd med å vise seg at det gjorde han meget lurt i. 56-åringen har nemlig skapt et vinnerlag av mannskapet som til tider framsto fullstendig patetiske - til tross for en sterk spillerstall - i Premier League forrige sesong.

Anført av Championship-toppscorer Dwight Gayle (17 mål så langt) har United vært bunnsolide så langt. 49 poeng etter halvspilt sesong sier det aller meste om det.

I kveld fikk Newcastle besøk av en annen opprykkskandidat, nemlig Sheffield Wednesday, men oppgjøret viste seg å bli langt tøffere enn det mange kanskje trodde på forhånd.

Wednesday var bunnsolide bakover, og lot sjelden Benítez' gutter komme til framover. Og de gangene Newcastle skapte farligheter, så sto enten metallet eller bortelagets keeper, Kieren Westwood i veien.

Snuser på rekord

Men til tross for kveldens nedtur ligger Newcastle fortsatt usedvanlig godt an i The Championship. De leder serien - i hvert fall fram til Brightons kamp mot QPR i morgen ettermiddag - og jakter samtidig en tilsynelatende uslåelig poengrekord i engelsk fotball.

I 2005/06-sesongen noterte nemlig Reading seg for 106 poeng på 46 kamper på nest høyeste nivå. Det gir et poengsnitt på utrolige 2,3.

Newcastle er uansett innenfor skuddhold på rekorden. Benítez' lag har nå et poengsnitt på 2,13, og har alle muligheter til å slå Readings rekord om de fortsetter dominansen på nest høyeste nivå.

I kveld savnet de svarthvite midtbanesjef Jonjo Shelvey stort. Den tidligere Liverpool- og Swansea-spilleren soner en fem kamper lang karantene fordi han skal ha kommet med rasistiske kommentarer til en Wolverhampton-spiller i september.

God start

Newcastle holdt på å ta ledelsen etter bare elleve minutters spill i kveldens seinkamp, men Wednesday-keeper Kieren Westwood fikk noen fingre på den knallharde avslutningen fra Dwight Gayle i boksen, noe som gjorde at ballen smalt i tverrligger og ut.

Newcastle fortsatte å styre det meste på eget gress, men halvveis i 1. omgang viste Wednesday hvorfor også de kjemper om opprykk til Premier League. Heldigvis for Newcastle vartet keeper Karl Darlow opp med en strålende beinparade på Fernando Forestieris avslutning i boksen.

Noen minutter før pause så det ut til at Newcastles stjernespiss Gayle skulle ha hatt straffespark da han ble holdt i Sheffield-boksen etter et innlegg fra Matt Ritchie, men dommer Paul Tierney bare vinket spillet videre.

Wednesday i ledelsen

Wednesday kom best i gang etter pause, men Darlow vartet opp med en fantastisk matchvinnerredning da Steven Fletcher plutselig sto helt alene foran Newcastle-buret.

De helblå, for anledningen, hadde imidlertid mer å komme med. Bare noen minutter seinere sto det plutselig 0-1 i Newcastle, etter at Gleen Loovens headet kula i mål etter en dobbeltmulighet for bortelaget.

Newcastle tok mer og mer over utover i 2. omgang, men slet lenge med å skape de ordentlig store sjansene på Westwood i Wednesday-buret.

Det siste kvarteret gjorde Benítez flere offensive bytter, noe som gjorde at Newcastle klarte å bygge opp et skikkelig trøkk på Wednesday-målet.

Mitrovic nær

Åtte minutter før slutt var innbytter Aleksandar Mitrovic høyest i feltet etter en corner fra Matt Ritchie, men en god Westwood stoppet avslutningen.

Newcastle fortsatt presset på tampen, men til tross for hele seks tilleggsminutter klarte de aldri å skape sjansen som - om ikke annet på en dårlig dag - kunne gi dem uavgjort.

Likevel. Benítez er i ferd med å skape et vinnerlag.

Og hvis de kan luke bort de dårligste kampene, så lever fortsatt Readings poengrekord farlig.