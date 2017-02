Kjæresten avslører hvordan Weng er på hjemmebane: - Skal vi spille kort før vi legger oss, blir det dårlig stemning

LYGNA (Dagbladet): Heidi Weng. 25 år. Tour de Ski-vinner. Verdenscupleder. Best i verden hittil i 2016/17-sesongen.

Smak litt på det.

Og tenk litt tilbake.

Jenta som «bøyde seg i hatten» i OL i Sotsji i 2014. Gikk feil i Kuusamo i 2015. Tappet for selvtillit. Mistet helt motivasjonen før denne sesongen. Ville stå over Tour de Ski fordi storesøstra fulgte henne på trening. Ønsket å droppe det siste verdensuprennet i Falun for å se håndballfinalen.

Heidi Weng. Tidligere håndballspiller. Norgesmester i motbakkeløp. Råskinn oppover. Lynrask i spurten. Komplett. Sier mye rart. En berikelse for langrennssporten. Et fyrverkeri å intervjue. Uforutsigbar. Sprudlende. Gledesspreder. Vanskelig å lese. Et mysterium.

Mange har stilt spørsmålet:

Hvordan er egentlig hele Norges Heidi Weng på hjemmebane?

Det forteller nå kjæresten Kjetil Nygård til Dagbladet.

Wengs mørke side

- Heidi er ei sprudlende jente som smiler og ler hele tiden på fritiden. Hun er flink til å ta nederlag med et smil. Men det finnes ett unntak: Hvis hun taper i kortspill, forandrer hun seg helt, forteller Nygård til Dagbladet.

- Da er det natta. Da blir hun sur. Det går mye i amerikaner og idiot. Heidi takler ikke å tape, forteller han.

Derfor måtte familien la Weng vinne i barndommen. Det var best for å bevare familiefreden, forteller storesøster Merete Weng til Dagbladet. Nå er det imidlertid slutt på det.

- Vi har sluttet å la henne vinne nå. Det skjer ikke. Hun er en taktiker, så det er gøy å slå henne. Det er moro når det betyr så mye for motspilleren, forteller Nygård.

Men det finnes en grense. Kortspilling før leggetid er ikke bra.

- Hvis vi skal spille kort før vi legge oss, blir det dårlig stemning. Da kan hun bli sint. Men ellers er hun i perlehumør, forteller kjæresten.

Vinnervilje: 10 av 10

Det er sånn folk flest kjenner henne. Smilende og glad. Spontan og befriende ærlig.

- Det stemmer at jeg hater å tape. Jeg har etter hvert skjønt at de andre i familien lot meg vinne med vilje for å få opp humøret mitt, forteller Heidi Weng til Dagbladet.

Vinnervilje, er det noe som heter. Det er få som har så mye av det som Weng. Det er få som hater å tape så mye. I hvert fall blant jentene.

Vinnerinstinktet er ikke alltid like synlig utad blant langrennskvinnene som hos langrennsherrene. Smilene er oftere å se blant nr. 2, 3 og 4 etter at skijentene har gått. Hos herrene er det ofte mer temperatur blant dem som ble slått på målstreken.

Heidi er litt som gutta. Hun hater å tape og er besatt av å vinne. Det har hun gjort mer enn noen gang på det øverste nivået det siste året. I Lahti håper hun å endelig gjøre det også i et mesterskap.

Wengs hemmelige plan

Etter å ha bli smadret av Marit Bjørgen i VM, skal 25-åringen fra Ytre Enebakk finne en hemmelig oppskrift på Skeikampen.

- Vi får prøve å kokkelere opp en god oppskrift. Heidi har sikkert en plan selv, som hun holder hemmelig helt til hun kommer opp på hytta, forteller Nygård.

Der er Weng nå.

- Det skal bli godt å koble av med mine nærmeste på hytta. Jeg prøver å være der mest mulig. Da jeg ladet opp i høyden før Falun, syntes jeg ikke det fungerte noe bra. Jeg har tro på dette opplegget, forteller Weng til Dagbladet.

- Jeg følte meg ikke på topp i NM, men det bekymrer jeg ikke. Jeg bruker ikke å være rå i NM, men er bedre i mesterskap, så jeg satser på at det skjer nå også. Noen gang har man dårligere dager, og jeg er glad for at det var i NM. Det er i Lahti jeg skal være i form.

Det mentale aspektet

I motsetning til Bjørgen har Weng gått langt flere konkurranser denne sesongen. Det betyr at hun i de siste rennene har vært mer nedkjørt enn Rognes-jenta, som trolig er nærmere toppformen. Med et par solide treningsuker kan Weng finne tilbake til formen hun viste før jul og da hun vant Tour de Ski.

- Jeg var tung i Falun, men klarte likevel å holde følge. I NM var ikke hodet helt på plass. Det er noe annet å kjempe om NM-gull enn seirer internasjonalt. Jeg er aldri god i NM. Jeg føler jeg har kontroll, sier Weng.

Hun vurderte å stå over Tour de Ski etter at storesøster Merete fulgte henne på testløp i romjula.

- Blir du ikke redd for å trene med henne de neste ukene?

- Søstra mi var i voldsomt slag før Tour de Ski og psyka meg helt ut. Men ja, jeg får vel tørre å gå testrenn med dem. Mamma er ikke så vanskelig slå da. Hun faller av etter én bakke, sier Weng.

Nygård tror kjæresten velger rett oppladning.

- For Heidis del tror jeg hun får mest ut av å lade opp på hytta i trygge omgivelser. Hun har så mye forkjærlighet for Skeikampen. Det er trygge omgivelser hvor hun skal klare å finne formen. Vi er der så ofte som vi kan, mener Nygård.

Spurtforvandlingen

Han trener selv med Weng og har trolig noe av æren for stegene hun har tatt når det gjelder sprint og hurtighet denne sesongen.

Jenta fra Ytre Enebakk er ofte usikker på om hun har kapasitet nok til å holde følge med Bjørgen og de sterkeste jentene, men hvis hun gjør det, føler Weng seg nå sikker på at hun kan spurtslå alle.

På dette området har Weng nå fått enorm selvtillit.

- Kan du til og med spurtslå Stina Nilsson?

- Ja, jeg tror det skal gå fint. Hvis jeg klarer å henge med henne inn til oppløpet på VM-sprinten, skal hun slite med å slå meg, mener Weng.

Sliter på trening

På NM-fellesstarten lørdag målte hun krefter med verdens beste sprinter, Maiken Caspersen Falla. Den duellen tapte Weng hårfint. Det var under sistnevntes forventning.

- Jeg trodde egentlig jeg skulle ta det. Jeg tok innpå i starten, men var for dårlig de siste meterne. Jeg må skjerpe meg der, forteller Weng.

- Du virker å ha veldig stor tro på egen spurt nå?

- Ja, jeg må jo late som jeg er trygg på spurten min i hvert fall. Stina og Maiken er ikke uslåelig i en spurt. Det er mulig å ta dem.

Weng synes det er pussig at hun er så dyktig i spurtene. Hun er nemlig ikke eksplosiv på hurtighetsøkter.

- Jeg er utrolig dårlig på hurtighetstrening. Der er jeg en av de svakeste. Men når vi kommer på ski, er jeg en av de raskeste. Det er litt artig. Jeg prøver jo å være mer offensiv og gå med mer selvtillit. Jeg har jo det egentlig i meg. Jeg tror det sitter mest i hodet, sier Weng .

- Er du snart verdens beste spurter nå?

- Nei, det er jeg langt ifra.

- Du er jo omtrent på nivå med Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla på oppløpet, og det er jo de beste i verden?

- Jo, det er jo sant det. Det går bra på et oppløp, men på hurtighetsøkter fra 0 til 50 meter er jeg fryktelig langt bak. Men det er noe helt annet i en spurt mot slutten av en sprint eller et lengre løp.

Får hjelp av kjæresten

Kjæresten Kjetil Nygård har hjulpet Weng til å utvikle spurtegenskapene gjennom gjentatte hurtighetsdrag sammen. Helt siden barndommen er det å tape det verste langrennsstjerna vet. Og det som enda verre er, er å tape mot sin egen kjæreste.

- Jeg har matchet henne på farten. På en 100 meters spurt klarer jeg å holde følge med henne. Det er jo jobben hennes å gå på ski. Det er det ikke for meg, men så er hun jente da, sier Nygård.

- Jeg blir med til Lahti i likhet med resten av gjengen. Det blir spennende å se hvor mye jeg får se henne, for de skal bo i en landsby. Jeg får prøve å skrike så høyt at hun hører og ser meg.

- Har du noe av æren for Heidis fremgang i sprint og spurter denne sesongen?

- Det kan være at jeg har noe av æren. Hun blir forbannet på meg når jeg slår henne og får ekstra motivasjon av det. Det hadde vært gøy om det var en del av suksessoppskriften. Jeg tror hun får et ekstra gir av det.

- Samtidig må vi være litt snille og ta henne i hver tredje spurt, ikke hver eneste, sier Nygård og smiler lurt.

Weng om kjæresten

Heidi Weng synes det er veldig fint å ha kjæresten som treningsmakker på hurtighetsøkter.

- Han er litt på mitt nivå. Det er greit å ha noen som ikke er så sykt mye bedre enn deg, men en som matcher deg. Det er moro, forteller Weng.

Nygård og resten av Wengs familie blir med til Lahti for å støtte deres favoritt i mesterskapet.

- Det gir en ekstra motivasjon, i hvert fall når jeg er en del bak på hurtighetsdrag. Jeg er flinkere til å spurte på et oppløp når jeg er stiv og alle er slitne. Det passer meg bedre.