Kjetil Jansrud knuste motstanderne da han vant sitt fjerde av fem renn

(Dagbladet): Dominik Paris ligger som nummer to i super-g-cupen bak Kjetil Jansrud. I dag viste Paris at han er å regne med i hvert eneste super-g-renn denne sesongen, etter et knallhardt renn i Santa Caterina i dag.

Men det kommer nok til å bli vanskelig å ta igjen Jansrud, som nok en gang leverte varene i bakken.

Nordmannen, med startnummer sju, satte motstanderne på plass og klinka til fra start. I en tøff løype økte han tida ned til Paris, og kom fortjent inn til ledelse på hele 0,65 sekunder.

- Han tar en kjempeledelse her, sa NRK-kommentator Andreas Toft da Jansrud kom i mål, 0,65 sekunder foran Dominik Paris.

Hannes Reichels slo Paris' tid, og ble nummer to - 0,60 sekunder bak Jansrud.

Aleksander Aamodt Kilde hadde startnummer ni. Hans tid er dessverre ikke god nok til å havne på pallen, selv om han bare var 0,99 sekunder bak Jansrud.

Bjørnar Neteland og Adrian Smiseth Sejersted hadde startnummer 38 og 39. Sistnevnte gjorde et kanonrenn, og kom inn 1,44 bak Jansrud. Det gir en foreløpig niendeplass for det unge talentet.

Bruker romjula på sykkelen

Aksel Lund Svindal konkurrerer ikke i Santa Catarina denne uka.

«Jeg bruker jula på sykkelen. Ikke noe skikjøring. Kneet føltes ikke bra etter utforrennet i Val Gardena. Santa Caterina starter i morgen (mandag), men jeg må stå over det. Jeg håper å få restituert meg til et fantastisk 2017», skrev Svindal på Instagram første juledag.