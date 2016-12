Klopp ber Liverpool glemme dette øyeblikket: - Vi representerer nåtida

(Dagbladet): Jürgen Klopp har fått skikkelig sving på Liverpool etter et drøyt år i sjefsstolen på Anfield. De røde ligger på en sterk 2. plass i Premier League – riktignok ni poeng bak suverene Chelsea – før kveldens hjemmemøte med Stoke City.

Kontrasten til de foregående sesongene er sterk. Etter 17 kamper av årets sesong står Liverpool med 37 poeng. På samme tidspunkt i fjor og året før hadde Anfield-laget henholdsvis 24 og 22 poeng, og befant seg et lite hav bak serieledelsen.

Vi må faktisk tilbake til 2008/09 for å finne en bedre Liverpool-poengfangst enn årets på samme tidspunkt. Da sto de røde med 38 poeng – og ligaledelse – etter 17 runder.

- Vi er gode nok

Manager Jürgen Klopp har nå trua på at laget hans kan sikre seg sin første serietittel siden 1989/90.

- Vi må prøve å vinne serien. Vi er gode nok og klubben er stor nok. Vi har eierne vi trenger, siden de ikke er avhengige av å selge spillere. Ingen bør dra herfra på grunn av penger. Vi er ikke den klubben i verden som betaler mest. Men vi betaler godt nok til at spillere vil bli, sier Klopp i et intervju med Sky Sports.

Tyskeren legger samtidig sterk vekt på at årets Liverpool-utgave ikke kan henge seg opp i at det har vært mye «nesten» i serien de siste åra.

I 2013/14 ble det 2. plass, to poeng bak Manchester City, etter Steven Gerrards berømte «slip» mot Chelsea 27. april 2014. 2. plass ble det også i 2008/09 og 2001/02, da Liverpool endte henholdsvis fire fattige poeng bak Manchester United og sju bak Arsenal.

- Vi representerer ikke de siste 25 årene. Vi representerer nåtida. Vi er den nåværende generasjonen. Vi setter selvfølgelig de tidligere generasjonene og spillerne høyt, men vi kan ikke gjøre deres jobb. Vi må gjøre jobben for oss selv, sier han til Sky Sports.

- Vi er inne i en fantastisk tid for Liverpool, og det må vi utnytte så godt vi kan. Vi er nåtida og framtida er lys, så vi må bare gjøre det vi kan. Det betyr ikke at vi ikke kan tape kamper. Det som tar vekk noe av gleden er at når vi taper, så sier folk at det er «akkurat som i 2004/05 da vi tapte mot hvor som helst», sier han.

- Må ha flaks

- Vi har spilt bra så langt denne sesongen, men skal du bli seriemester, må du spille bra hele veien og ha flaks i de avgjørende situasjonene. Du må unngå skader og litt flaks her og der, sier Klopp.

Liverpool har stort sett unngått skader på nøkkelspillere så langt denne sesongen, men med et åpenbart unntak: Philippe Coutinho. Brasilianeren har vært ute i over en måned, og er ikke rapportert å være tilbake på banen før en gang på nyåret.

Fyllekjørte

På julaften fikk i tillegg Jürgen Klopp litt mer brasiliansk hodebry. Liverpool Echo meldte nemlig i går at Roberto Firmino ble tatt for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.

Firmino ble stoppet av Merseyside-politiet i Liverpool sentrum tidlig lørdag morgen. En talsperson for politiet opplyser at han må møte opp i retten 31. januar. Det er samme dag som Liverpool tar imot Chelsea til toppkamp på Anfield.

Firmino er en av Liverpools viktigste spillere. 25-åringen har scoret 17 mål på 67 kamper siden overgangen fra Hoffenheim i juli 2015.

Liverpool møter Stoke City hjemme i kveld klokka 18.15. Kampen sendes på TV 2 Sport Premium.