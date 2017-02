Knuste Ustjugov i NM-sprinten:

LYGNA (Dagbladet): Johannes Høsflot Klæbo (20) vurderte etter NM-sølvet på 15-kilometeren i går, å stå over dagens sprint om ikke kroppen føltes bra.



Han vant prologen i overlegen stil, til tross for at melkesyra ifølge ham selv «tøyt ut av øra» opp den siste motbakken.



Og selvfølgelig vant han sprinten til slutt også. Med et felt som var en VM-finale verdig.



Sergej Ustjugov, Eirik Brandsdal, Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar og Petter Northug sto på startstreken sammen med unggutten. Alle måtte gi tapt.

- Jeg er i bra slag nå. Det viser jeg her i dag også, at jeg kan kjøre et rykk mot Ustjugov når han rykker. Det viser at man er i slag, men planen er å ha mine beste dager i VM, sier Klæbo etter løpet.

Kjente på Ustjugovs rykk

For VM-sprinten torsdag 23. februar er han selvfølgelig klar for å gå. At han satte på plass Ustjugov i dag, viser at han er en reell medaljekandidat når det drar seg til å Lahti om tre uker også.

For Ustjugov gikk ikke med bremsene på han heller.

- Jeg merka i semifinalen med Ustjugov også, at han dro til på enkelte plasser, så jeg skjønte fort at han kom til å dra til hele veien i finalen også. Det var en skikkelig krig, sier Klæbo.

Russeren har herjet med verdenseliten på alle distanser i år. Da Ustjugov utklasset alle i sprinten i Davos før jul, parkerte han samtlige da han rykket seg opp i teten.

Vurderte å gå forbi

Klæbo var det derimot umulig å bli kvitt i dag, og unggutten lot seg ikke skremme av russerens rykk heller.

- Jeg kjente i semifinalen, når han kjørte på i sistebakken der, at det gikk fort. Jeg vurderte om jeg skulle gå forbi, men da tenkte jeg at det var greit å bare spare mest mulig og bare komme seg til finalen. De fleste skjønte at det kom til å bli avgjort opp der siste gangen i finalen, og da var det bare å gi jernet. Verken jeg eller Ustjugov gir noen meter frivillig, tror jeg, sier Klæbo til Dagbladet.

Selv fikk han så mange meter at han kunne skli over mål på en kontrollert måte til sitt aller første NM-gull som senior.

Gullkandidat i Lahti

Så imponerende var han at Northug lanserte ham som gullkandidat på både sprinten og femtenkilometeren i Lahti.



- Ja, altså, det er mange som er kandidater, så det handler om å prøve å gjøre ting riktig nå i de ukene som kommer for forhåpentligvis være med og kjempe om medaljer. Det er en jobb som må gjøres, det er lett å bli passiv, og det tåler man ikke, sier Klæbo, som varslet i går at han er klar for fire distanser i VM om han får sjansen.

- Klarer jeg å ha mine beste dager i Lahti, og klarer jeg å være med og kjempe om medaljer, skal jeg være strålende fornøyd, sier han etter NM-gullet.

NM fortsetter i morgen, lørdag, med fellesstarter med skibytte for både damer og herrer.