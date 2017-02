Kombinert-Kokslien med sterk søknad om VM-billett

Veteranen fra Lillehammer kom i mål 32,1 sekunder bak den tyske vinneren Björn Kircheisen, men det var bare 0,7 sekunder opp til hjemmehåpet Akito Watabe på 2.-plass.

Før helgens to renn fra VM-byen i 2007 ble det sagt at den siste VM-billetten til det norske laget til Lahti senere i måneden ville stå mellom Kokslien, Jan Schmid og Håvard Klemetsen.

Kokslien var den som svarte klart best på sportsledelsens invitt. Klemetsen ble nest beste nordmann på 13.-plass med 1.40,9 minutter opp til vinneren. Jan Schmid på 17.-plass ble hektet av med 1.53,8 minutter.

Opp 14 plasser

Mikko Kokslien gikk seg opp fra 17.-plass etter hoppingen. Han gikk ut i sporet med 1.40 minutter å ta igjen på teten.

Håvard Klemetsen var den som hoppet best av de norske. Han lå på 7.-plass etter hoppdelen, men klarte ikke helt å følge opp.

Øvrige norske plasseringer: 20) Harald Johnas Riiber (2.04,1), 22) Truls Sønstehagen Johansen (2.39,9), 24) Sindre Ure Utvik (2.41,4), 33) Espen Bjørnstad (4.11.8).

Mange manglet

Rennet hadde et klart B-preg over siden seg siden flere nasjoner ikke deltok med sine antatt beste utøvere. Det gjaldt for eksempel både Tyskland og Norge. Kun fire av de 20 beste plasserte i verdenscupen sammenlagt deltok.

Tre tyskere topper sammenlagtlista i verdenscupen i form av Johannes Rydzek, Eric Frenzel og Fabian Riessle. Ingen av dem var med i Sapporo.

Fredagens vinner Björn Kircheisen er nummer fem sammenlagt i verdenscupen. Fredagens annenmann Akito Watabe er nummer fire sammenlagt i verdenscupen.

Det er nytt renn i Sapporo lørdag.

(NTB)