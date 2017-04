Kometen Klæbo: - Jeg klandrer ikke Emil for det han gjorde

En av de virkelig dramatiske øvelsene under vinterens ski-VM i Lahti var herrenes lagsprint. For Norge gikk Johannes Høsflot Klæbo (20) og Emil Iversen.

I den siste svingen inne på stadion klønet lederen Iversen det til: Han dro med seg Finlands Iivo Niskanen i fallet. Finske aktører raste, Iversen selv ville hjem - og målområdet var et sammensurium av kaos og følelser.

Klæbø - som gikk først - håpet på karrierens første VM-gull. Dette gikk i stedet til Russland.

- Jeg klandrer ikke Emil for det han gjorde. Vi tråkker ikke på noen som ligger nede, dem backer vi opp, sier Klæbo i et intervju med Adresseavisen.

Fjerdeplass

Norge endte på fjerdeplass. Den finske journalisten Pekka Holopainen - som har rapportert om den ene nedturen etter den andre - frådet av sinne.

- Iversen må diskes etter dette. Han sjenerte jo finnen, sa Holopainen til NTB.

Sprinteren Klæbo har nå fått løpet på avstand.

- På en måte er det den største nedturen, men jeg vil ikke helt se på det som en nedtur. Det var et skirenn, og vi er et lag. Vi går ut i krigen sammen og kommer inn sammen. Vi gjorde begge vårt beste og dessverre var vi uheldige, sier han til Adresseavisen.

- Jeg ville gå korteste vei og la meg på innsiden. Men der var Niskanen allerede. Da ble det krasj, sa Iversen etter tabbeløpet.

Gikk inn én million

Uansett hadde Klæbo en fantastisk sesong. Oversikten til Det internasjonale skiforbundet FIS viser at han gikk inn pengepremier for 117 749 sveitsiske franc. Det tilsvarer i overkant av én million kroner, og må sies å være en grei årslønn for en 20-åring.

I intervjuet med Adresseavisen forteller han at moren tar seg av pengene. Han kommer til å gå skiløp i hele april. I juni starter oppkjøringen til OL-sesongen. Klæbo har vunnet tre verdencuprenn på 12 starter.

Trønderen har aldri lagt skjul på at han har sett opp til Petter Northug.