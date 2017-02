Kommentator tror Lagerbäck kan gi Norge nye fans: - Han er ekstremt populær her på Island

(Dagbladet): Få er mer entusiastiske for Islands landslag i fotball enn Gudmundur Benediktsson.

Da Arnor Ingvi Traustason sendte islendingene opp i ledelsen mot Østerrike ifjor sommer, mistet han helt kontrollen.

- Ja, ja, ja. Vi vinner her. Vi er blant de 16 beste. Vi er blant de 16 beste. Vi har vunnet over Østerrike. Stemmen min er ødelagt. Men det spiller ingen rolle. Vi er videre, skrek han i fistel da åttendedelsfinalen i EM var et faktum.

Her kan du se den ville jubelen i sin helhet.

- Ekstremt populær

Nå er arkitekten bak det islandske miraklet borte.

I forrige uke ble Lars Lagerbäck annonsert som norsk landslagssjef, noe som fikk flere islendinger til å reagere negativt.

Likevel tror Benediktsson at mange islendinger vil heie på Norges landslag nå som Lagerbäck er ved roret.

- Han ga oss det største idrettsøyeblikket vi noen gang har hatt, og han er ekstremt populær her på Island. Jeg tror folk kommer til å heie på ham, sier Benediktsson til Dagbladet.

Hevet Island

Før Lagerbäck tok over det islandske landslaget, var Island i beste fall en middelhavsfarer i Europa.

Nå er laget ranket som nummer 21 i verden. Dette etter å ha oppvist en forsvarsfotball som har rystet flere stormakter, deriblant England.

De gode resultatene gjør at Benediktsson forstår at mange er skuffet på sagaøya. Særlig fordi flere hadde trodd at trenerveteranen skulle legge opp.

- Jeg tror folk flest er glade på hans vegne, men noen er nok skuffet. Mange trodde Island-jobben skulle bli han siste, men pausen fra fotballen varte bare noen måneder, sier Benediktsson.

Ser likhetstrekk

Islendingen, som selv har flere landskamper og en sønn som nylig debuterte for Island, tror Norge kommer til å nyte godt av lederegenskapene til Lagerbäck.

Han ser flere likhetstrekk mellom Island-laget Lagerbäck tok over i 2011, og dagens norske landslag.

- Begge lag hadde mange lovende unge spillere. Jeg tror at Lagerbäck kan få det beste ut av disse, sier Benediktsson og legger vekt på svenskens evne til å skape en vinnerkultur.

- Før reiste Lagerbäck kom til Island, var landslagssamlinger preget av at spillerne reiste på kompistur. Han forandret alt og ga spillerne ambisjoner.