Lagerbäck er ingen langsiktig løsning - han er pusterommet NFF trenger for å innlede en ny flørt med Solbakken

LA MANGA (Dagbladet): Presset, stresset og utsatt for skarp kritikk etter elleve uker i limbo trengte Norges Forballforbund en løsning på landslagstrenerproblematikken. At det skulle bli Lars Lagerbäck kom som et sjokk på alle, ikke minst undertegnede. For jeg tror på kildene mine som allerede tidlig i prosessen sa svensken ikke var villig til å binde seg over lang tid.

Derfor var Lars Lagerbäck egentlig ute av det.

Først da rekka av nei til både jobben og samtaler begynte å bli plagsom var man nødt til å snu bunken.

Når jeg nå hører ansettelsen omtales som et pusterom er det (nesten) helt åpenbart at det ligger noe mer bak enn det som ble kommunisert tidlig onsdag ettermiddag. Og at NFF ikke har gitt opp førstevalget, Ståle Solbakken. Som de facto fikk muligheten til å være FCK-trener helt fram til sommeren 2018, bare han sa ja til Norge.

Men som sa nei fordi komboen av landslagstrener, klubbtrener og sportsdirektør ikke var til å håndtere.

NILS JOHAN SEMB har fått mye tyn for dårlig håndverk siden Per-Mathias Høgmo fikk sparken 16. november i fjor. Med Lars Lagerbäck på plass fortjener han en god porsjon skryt. For avtalen som er gjort fram til 31.12.2019 er ikke bare god fordi den har et navn som får Semb av kroken, den er den beste landslagstreneravtalen gjort i NFFs snart 115 år lange historie.

For NFF vel å merke.

For Lars Lagerbäck er den i utgangspunktet elendig.

MED HANS CV er lønna han vil heve på Ullevaal Stadion nesten pinlig i internasjonal sammenheng. Har du sju sluttspill på samvittigheten skal du ikke tjene mindre enn Per-Mathias Høgmo. Du skal tjene mer. Mye mer. Og hadde han snudd seg til andre land kan jeg garantere at lønna ville vært betydelig større.

Isteden tok han opp tråden med en god fotballvenn, skjønte hvor desperate NFF var og sa ja til en avtale som er sånn passe langsiktig på papiret, og som ingen andre landslagstrenere hadde skrevet navnet sitt på.

NÅR TERJE SVENDSEN selger inn løsningen Lagerbäck til fotballtinget den første helga i mars vil han få mange klapp på ryggen. Han har signert en ettertraktet trener, maktet å holde kostnadene ekstremt lave og på toppen av det klart å få med Lagerbäck på en avtale som ikke binder NFF til lønnsutbetalinger kontraktstida ut. Det er faktisk så bra at det er for godt til å være sant. Og er det for godt til å være sant så er det som oftest det som er tilfellet.

Når jeg hører NFF snakke om det allerede nevnte pusterommet har jeg mest lyst til å be om odds.

MIN PÅSTAND, OG jeg har respekt for at den kan bli møtt som en konspirasjonsteori, er at Norges Fotballforbund ikke har gitt opp tanken om Ståle Solbakken og at Lars Lagerbäck er det perfekte skalkeskjulet mens man bruker det neste året på nok en gang å flørte med FCK-treneren. NFF har jo ingenting å tape. Situasjonen er vinn vinn og vel så det. Selv grasrota som lever under en illusjon om at det er vaffelavgift i norsk fotball vil ikke heve stemmen om fotballstyret tar avskjed med en trener til null kroner i utgift. Og skulle Lagerbäck mot alle odds snu Norges skakkjørte landslag opp ned i løpet av de seks siste VM-kampene, ta oss til det playoffet han ymtet frampå om på pressekonferansen eller få gutta våre til løpe som bikkjer på vannet, vel, da er det bare å utbetale prestasjonsbonusen som også ligger i kontrakten og la gubben fortsette til han ikke orker mer.

Da trenger vi i så fall ikke Ståle Solbakken.

På en god stund.