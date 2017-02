Lagkompisens nådeløse melding: - Det er ikke håp for Northug

LYGNA (Dagbladet): Emil Iversen og Petter Northug er svært nære kompiser. De deler samme talent for humor, sarkasme og langrenn. Når formen er der, og terrenget passer deres styrker, går ingen raskere i verden.

Det viste Emil Iversen i Falun forrige helg. Og det samme har Petter Northug vist i en årrekke. I sommer fortalte duoen til Dagbladet at de gjerne ville gå lagsprinten i VM sammen. Northug virket bankers på det laget. Utfordringen var å få Iversen inn.

Nå er imidlertid situasjonen snudd på hodet. Iversen har vist et vanvittig toppnivå og har herjet med verdenseliten i sine beste stunder. Han vant også prøve-VM i sprinten i Lahti, omtaler seg selv som skapt for lagsprint og virker bankers på det norske teamsprintlaget.

Slakter Northugs sjanser

Men nå vil ikke Iversen ha Northug med likevel på lagsprinten. Han er engstelig for Northugs form og tror stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo (20) er et sikrere kort.

- Vi får se. Akkurat nå velger jeg Klæbo, uten tvil. Men hvis Petter kommer i form, er han en fin mann. Han har mye erfaring og vet hvordan han avgjør renn om han er i form. Men akkurat nå er han ikke det. Da er Klæbo et sikrere kort, sier Iversen til Dagbladet.

Han tror Northug kan finne sprintformen til VM, men avskriver Mosvik-ekspressen på samtlige distanserenn i Lahti.

- Jeg har troen på Petter i sprint, men distanseformen hans er temmelig begredelig. Det er ikke håp for Petter på distanserenn, mener Iversen.

- Du tror han er sjanseløs på alt som er lengre enn sprint?

- Ja, det er sprinten han må satse på i Lahti. Der kan han være en medaljekandidat. På lengre distanser er han sjanseløs.

Klæbo klar for Northug-rollen

Johannes Høsflot Klæbo takker for tilliten og går gjerne lagsprinten i VM sammen med Iversen.

- Hva tenker du om at Emil velger det foran Petter Northug?

- Jeg tror vi kan bli en bra duo på en lagsprint. Begge har hurtighet, utholdenhet og avslutningsegenskaper. Det er et godt utgangspunkt før en lagsprint, sier Klæbo til Dagbladet.

- Tror du Northug finner formen til VM?

- Det kan han sikkert svare bedre på enn meg, men jeg tviler ikke på det. Petter har sikkert en god plan.

Det forvirrende budskapet

Iversens beskrivelse av Northug er plutselig en helt annen enn den var for et par uker siden. Da var 25-åringen sikker på at Northug hadde stålkontroll på formen.

- Petter er i bedre form enn noen gang har vært, tror jeg! Han har vært vanvittig sterk på trening den siste perioden, sa Iversen til Dagbladet for to uker siden.

- Og dette mener du seriøst? Det er ikke en sedvanlig Iversen-spøk?

- Ja, det mener jeg. Petter har trent veldig bra i flere uker nå, og han er sterkere enn noen gang, hevdet Meråker-gutten den gang.

Det samme har også Mosvik-ekspressen forfektet i intervju etter intervju, fram til de to siste dagene. Nå gir Northug opp det meste bortsett fra VM-sprinten - og eventuelt lagsprinten om han blir tatt ut der. Iversen har også mistet troen på Northug i distansrenn i Lahti.

Lover gullkamp

Iversen er imidlertid langt mer optimistisk på egne vegne, selv om formen ikke var på topp under dette norgesmesterskapet på Lygna.

- Jeg har hatt en litt tung uke og gikk en dårlig klassisk etappe i går. Det er sånt som skjer. Nå skal jeg lade opp til VM på Sjusjøen. Det blir bra, sier Iversen.

- Er du like optimistisk på egne gullsjanser som du var etter seieren i Falun forrige helg?

- Selvfølgelig har jeg samme troen nå som i Falun. Jeg blir ikke påvirket av det som skjedde i går i det hele tatt. Det var ikke på meg det beste. Da kjemper jeg ikke om gull. Men i VM skal jeg være på mitt beste og kjempe om gull, varsler 25-åringen.