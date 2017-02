Bologna - AC Milan 0-1 (0-0)

(FourFourTwo): Den italienske storklubben AC Milan tok en sterk borteseier med ni mann på banen i en snau halvtime i går kveld.

For allerede etter 36 minutter hadde Gabriel Paletta pådratt seg sitt andre gule kort. Det ble ikke bedre av at Juraj Kucka fikk to gule kort på seks minutter før timen var spilt.

Men selv med ni mann tok bortelaget med seg alle poengene. Avgjørelsen falt da Mario Pasalic dukket opp minuttet før slutt og avgjorde kampen.

Da hadde blant annet det store keepertalentet Gianluigi Donnarumma levert en fantastisk redning på stillingen 0-0.

- Det var en fantastisk kveld - jeg har ikke sett noe liknende, med elleve mot ni, sier utlånte Gerard Deulofeu til Sky Italia.

Opptur

Det var en etterlengtet opptur for klubben som sto bokført med tre strake ligatap før gårsdagens kamp.

- Det føles ut som denne seieren er verdt seks poeng. Forresten, la oss si at de er verdt ti poeng! sier han videre.

Det var Deulofeu som slo den målgivende pasningen til Pasalic, etter å ha driblet seg vakkert fri på kanten, før han slo et nydelig innlegg mellom keeper og forsvaret.

- Milan er en historisk klubb og vi må alltid være like besluttsomme, sier Deulofeu.

Emosjonell

AC Milan-manager Vincenzo Montella var en emosjonell mann etter seieren.

- Det var vanskelig å styre følelsene mine etter scoringen, med tanke på hva vi gikk igjennom før det, sier Montella.

- Denne seieren er verdt mer enn tre poeng, sier han videre.

Med seieren unngikk klubben sin verste tapsrekke siden april 1986. Klubben er nummer sju i Serie A, 17 poeng bak Juventus.