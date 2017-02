Lei av russisk svindel: Lett å skjønne at Fourcade er forbannet!

MARTIN FOURCADE har all grunn til å være forbannet på russisk skiskyting. Det samme har enhver ærlig skiskytter, og det sinnet er viktigere enn å holde takt og tone i en blomsterseremoni:

Nå er det ikke noen grunn til å holde maska engang. Russland er forlengst avslørt som et jukseland i denne sporten, og burde vært utestengt fra skiskyting slik friidretten deres ble sist sommer..

Ironisk nok var det de russiske VM-gutta som startet dette etikettebruddet etter gårsdagens mixed stafett ved å nekte å ta Fourcade i hånda. Det var ment som en reaksjon på at den franske superstjernen via twitter har frontet angrepene på at den EPO-dømte Alexander Loginov ble sluppet løs i VM-løypa rett fra karantene.

Da Loginov forleden fylte 25 år og ble gratulert av det russiske skiskytterforbundet for alle sine prestasjoner, twitret Fourcade spydig at de hadde glemt noe viktig i oppramsingen av den unge russerens bragder; nemlig «to års utestengelse for bloddoping».

Det førte til at de russiske gutta gikk bort fra ham under blomsterseremonien uten å gratulere med sølvmedaljen i mixed stafetten, men akkurat det var en meningsløs reaksjon.

Om noen skal nekte å hilse må det være de utøverne som er tvunget til å konkurrere med svindlere, som om ingen ting har hendt.

DET har det så absolutt i skiskyting. Der avslørte den andre uavhengige McLaren rapporten før jul russisk statssvindel med 31 av de beste skiskytterne sine.

Loginov var tilsynelatende ikke i denne gruppa. Han forsvant fra løypa høsten 2014 tatt for bloddoping. Det ville etter dagens regelverk gitt fire års utestengelse, men han slapp med to.

Juridisk var han altså klar for å konkurrere igjen i årets mesterskap. Men hva med det moralske? Er det rettferdig at russerne bruker utøvere dømt for bloddoping i VM?

Norsk idrett har foreløpig svart ja her. Vi har sendt vår EPO-dømte kappgjenger både til VM og OL. Først etter den siste runden med avsløringer av en råtten internasjonal sport, har Tom Tvedt, president i Norges Idrettsforbund, varslet en ny politikk når det gjelder å ta med denne typen dopingdømte på landslag.

RUSSERNE selv foreslo for Verdens Antidopingbyrå (WADA) sist sommer at de som en gest skulle la alle sine dopingdømte utøvere bli hjemme fra OL. Dette var et siste lett desperat forsøk på å unngå utestengelse i friidrett, og ble gjort før president Thomas Bach i den internasjonale olympiske komite (IOC) fikk presset igjennom et Rio-OL med en tilnærmet fulltallig russisk tropp.

Flertallet i skiskyting har underveis heiet på russerne. Seinest i fjor høst gikk IBU-kongressen inn for å tildele russiske Tjumen VM i 2021 til tross for de avsløringene som allerede var kommet opp svindelen i Sotsji-OL.

Etter dette kom det enda en rapport fra McLaren som viste hvor gjennomgående falsk russisk toppidrett har vært fra 2011 til 2015. Denne gangen ble også jukset i de russiske vinteridrettene enda tydeligere. Likevel har både det internasjonale skiforbundet (FIS) og det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) vegret seg for å holde Russland som nasjon unna de to verdensmesterskapene denne måneden.

NETTOPP denne unnfallenheten har Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen reagert voldsomt på. For et par uker siden fikk de med seg 150 internasjonale skiskyttere på protestbrevet som krevde en ekstraordinær IBU-kongress og hardere straffer.

Samtidig som denne kongressen ble avholdt i den østerrikske VM-byen Hochfilzen, gikk det nasjonale politiet til aksjon mot det kasakhstanske laget. Det var en oppfølging av en dopinglast som ble funnet på en bensinstasjon i Øst-Tyrol forrige måned med tydelige tegn på forbindelse med Kasakhstan.

Funnet fra den siste masseundersøkelsen er ennå ikke analysert. Det kasakhstanske laget fikk gå i mixedstafetten i går, men det dystre bildet er ikke til å ta feil av:

Internasjonal skiskyting er ekstremt utsatt for dop.

Desto viktigere er det at de beste utøverne selv sier fra at det nå er nok. For her skal det mye til for å bli hørt.

SOMMEREN 2014; bare måneder etter det stadig mer skandaliserte Sotsji-OL, gikk det en diskusjon i sporten om det var noen vits å ta egne prøver til blodpassene under framtidige olympiske leker. Bak diskusjonen skjulte det seg en politisk kamp mellom den norske IBU-presidenten Anders Besseberg og hans utfordrer til vervet; den kanadiske legen Jim Carrabree. Sistnevnte har i årevis vært en tydelig stemme for antidoping i internasjonal skiskyting.

Besseberg og hans styre valgte å droppe egne tester i framtidige OL uten å informere Carrabree som var lederen av sportens medisinske kommisjon:

- Jeg ble sjokkert. Hvor kom denne beslutningen fra. Jeg snakket med Besseberg bare noen uker tidligere og han fortalte ingen ting, kommenterte en meget kritisk medisiner Jim Carrabree denne politiske beslutningen, og han skulle etter hvert få grunn til mer bekymring over hvor lite konsekvente internasjonal skiskyting var i sitt antidopingarbeid.

For da kanadieren vinteren 2016 advarte om at Sotsji-OL ville bli en skandale for all vinteridrett, avfeide Besseberg dette som rykter:

- Jeg er meget skeptisk til disse nye avsløringene, sa Besseberg til nyhetsbyrået Associated Press:

- Jeg vil bli svært overrasket om et laboratorie har klart å jukse mens de er under overvåkning av WADA. Prøvene er anonyme, og jeg blir forundret om de har et så smart system.

Bare et par måneder ble både han og vi andre både overrasket og forundret. Da ble det avslørt at den omtalte OL-laboratoriet i Sotsji var en eneste stor russisk svindelfabrikk.

DER den samme IBU-president Anders Besseberg i likhet med de fleste av oss ikke hadde fantasi til å tro på denne gjennomførte russiske svindelen , er det påfallende hvordan den utstrakte dopingen har klistret seg fast i sporten.

En av grunnene til det er mangel på tydelig ledelse. Der Norges Skiskytterforbund hele tida har krevd tøffe reaksjoner mot Russland, svikter mange av de andre landene. Seinest noen timer før mixed-stafetten fortalte den russiske skiskytterpresidenten Alexander Kratsov at selv hans franske kollega hadde kommet med en unnskyldning for Martin Fourcade sin twitter-protest mot at russerne hyllet EPO-dømte Alexander Logvinov.

Det er også den samme Kratsov som for bare ett år siden forsikret at løperne hans var rene:

- Nå kan jeg si mer enn noen gang: Russiske utøvere er sjekket for doping og det er ingen problemer. Vår skiskyting er ren, sa Alexander Kratsov da til Reuters.

NOEN måneder seinere kom altså bekreftelsen på at antidoping-forkjemperen Jim Carrabree og andre som tvilte både på russere og skiskyting, var de som hadde rett:

McLaren-rapporten har vist at russisk idrett har lurt alle; ikke minst de som konkurrerer ærlig i skiskyting.

Er det da noen grunn til å klage på at verdens beste skiskytter Martin Fourcade er forbannet og fortest mulig vil konkurrere mot rene løpere?.