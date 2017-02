Lindsey Vonn kjørte ut, nå kan Nicole ta et sjokkerende VM-gull

OPPDATERES:

ST. MORITZ/OSLO (Dagbladet): Østerriske Nicole Schmidhofer ligger an til å ta gullmedaljen i dagens VM-åpning i St. Moritz i Super G. Amerikanske Lindsey Vonn ble diskvalifisert. Hjemmefavoritt Lara Gut ligger for øyeblikket an til en tredjeplass 0,36 sekunder bak ledertiden. Tina Weirather fra Liechtenstein ligger på andreplass.

Ragnhild Mowinckel ledet etter de to første mellomtidene, men kjørte i mål 0,69 sekunder bak Schmidhofer. Hun ligger for øyeblikket på en sjetteplass.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. For meg var dette nesten som en seier. Jeg har strevd med å få fram selvfølgelsen. Men i dag måtte jeg prøve. Følelsen er nesten bedre enn resultatet, sier Mowinckel til NRK.

Kristina Riis-Johannessen ble Norges nest beste med tiden 2,27 sekunder bak Schmidhofer. Marie Therese Tviberg kjørte inn 2,72 sekunder bak, mens Kristin Lysdahl havnet 2,96 sekunder bak.

Gode forhold

I sol og noen skyer blant høye fjell i St. Moritz, lå alt til rette for en superdag for verdens beste alpinister. Det har vært snøvær og litt dårlige forhold i dagene før VM-starten, men på åpningsdagen var forholdene tilnærmet perfekte.

Dette er første gang siden 2003 at VM kommer til byen i de sveitsiske Alper.

Før start var hjemmehåpet Lara Gut, Lindsey Vonn (USA) og Ilka Stuhec (Slovenia) favoritter hos bookmakerne i dagens VM-renn.

I morgen klokka 12 skal herrene kjøre Super-G.

PS: Marie Therese Tviberg, Ragnhild Mowinckel, Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen er det norske kvinnelaget i utfor. Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud og Bjørnar Neteland utgjør det norske laget. Aksel Lund Svindal er ikke med til VM som følge av en operasjon i høyre kne.

Slik kjøres alpint-VM: Tirsdag 7. februar: Super-G kvinner 12.00. Onsdag 8. februar: Super-G menn 12.00. Fredag 10. februar: Superkombinasjon kvinner: Utfor 10.00, slalåm 13.00. Lørdag 11. februar: Utfor menn 12.00. Søndag 12. februar: Utfor kvinner 12.00. Mandag 13. februar: Superkombinasjon menn: Utfor 10.00, slalåm 13.00. Tirsdag 14. februar: Lagkonkurranse kvinner og menn 12.00. Torsdag 16. februar: Storslalåm kvinner 09.45/13.00. Fredag 17. februar: Storslalåm menn 09.45/13.00. Lørdag 18. februar: Slalåm kvinner 09.45/13.00. Søndag 19. februar: Slalåm menn 09.45/13.00