Liverpool herjet igjen - sist gang laget hadde en bedre sesongstart, gikk denne mannen i bleier

Liverpool - Stoke 4-1 (2-1):

(Dagbladet): Jürgen Klopp er i ferd med å gjøre Liverpool til et lag å regne med igjen etter et drøyt år som manager i klubben.

I kveld fikk rødtrøyene en dårlig start mot formlaget Stoke hjemme på Anfield, men etter at Adam Lallana utliknet, var det sjelden tvil om hvor de tre poengene ville havne.

Rett før pause satte Roberto Firmino inn 2-1 og like etter ble Giannelli Imbula Wanga presset til å sette ballen i eget nett. Innbytter Daniel Sturridge hadde få problemer med å sette inn 4-1 etter en kjempetabbe av Ryan Shawcross.

KAMPFAKTA Liverpool – Stoke 4-1 (2-1) Mål: 0-1 Jonathan Walters (12), 1-1 Adam Lallana (35), 2-1 Roberto Firmino (44), 3-1 Giannelli Imbula (selvmål 59), 4-1 Daniel Sturridge (70). 53 094 tilskuere.

Historisk sterk start

Etter kveldens seier er dermed Klopps gutter oppe på 40 poeng etter 18 kamper i årets Premier League.

- Det var en veldig vanskelig kamp. Vi kunne spilt bedre fra start, men Stoke var aggressive og gjorde det vanskelig for oss. Vi var tålmodige nok, sa manager Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2.

Dagbladet har tatt en titt i historiebøkene, og funnet ut at vi må ganske så langt tilbake for å finne en bedre Liverpool-start.

Faktisk helt til 1990/91-sesongen. Da sto Anfield-laget med hele 45 poeng etter 18 serierunder.

Og for å illustrere det åpenbare: Det er lenge siden. Så lenge at dagens kaptein Jordan Henderson (født 17. juni 1990) gikk i bleier da Liverpool sist hadde flere poeng etter 18 kamper enn nå.

Holdt ikke helt inn

Det skal uansett legges til: Til tross for superstarten i 1990/91 endte Liverpool «bare» på 2. plass den sesongen. Arsenal sikret seg seriegullet etter en strålende andre halvdel av sesongen.

Denne sesongen er det Chelsea som fort kan ødelegge for Jürgen Klopps lag. Londonerne står som kjent med knallsterke 46 poeng etter 12 strake seirer i serien.

Det brydde imidlertid Liverpool-spillerne seg tilsynelatende lite om i kveld. Etter en svak start så de seg aldri tilbake.

Stoke tok ledelsen på Anfield etter bare elleve minutters spill. Ragnar Klavan klarerte svakt, og det utnyttet Mark Hughes' gutter til det fulle. Erik Pieters la fint inn fra venstre, og i boksen var Dejan Lovren for seint ute til å utfordre Jonathan Walters skikkelig i lufta.

Stoke-spissen fikk skikkelig trøkk på headingen, og selv om Simon Mignolet fikk en hånd på avslutningen, snek ballen seg i mål ved første stolpe.

Real oppvåkning

Sju minutter seinere sto det nesten 0-2 på Anfield, men Mignolet vartet opp med en strålende beinparade da tidligere Liverpool-spiller Joe Allen kom til skudd i god posisjon i boksen.

Så våknet Liverpool.

De røde bygget opp et skikkelig trøkk på Stoke-målet, og halvveis i første omgang trodde halve Anfield at Roberto Firmino utliknet etter å ha vært våken i boksen, men Peter Crouch reddet med et nødskrik på streken.

Utlikningen kom imidlertid først ti minutter seinere, og det var formspilleren Adam Lallana som fikk æren av å hamre kula i nettet fra spiss vinkel.

Sadio Mané slo inn fra høyre, og etter litt pinball i boksen, spilte en uheldig Glen Johnson fram til Lallana i perfekt posisjon, og midtbanemannen hadde få problemer med å utlikne.

Rett etterpå var Roberto Firmino nær, men avslutningen fra god posisjon gikk omtrent en meter over Stoke-målet.

Minuttet før pause viste samme mann at han fortsatt kan, til tross for at han ble tatt for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand julaften.

To ganger i stolpen

Liverpool bygget tålmodig opp bakfra, og til slutt fant James Milner Firmino i Stoke-boksen. Brasilianeren fikk - med Stoke-øyne - urovekkende god tid til å vende opp, og skuddet med venstrebeinet gikk via begge stengene før det krysset mållinja, til 2-1.

Rett før hvilen var Mané nær, men skuddet fra distanse snek seg noen centimetre utenfor Stoke-kassa.

Hjemmelaget fortsatte i samme tempo etter sidebyttet, og da Giannelli Imbula Wanga satte ballen i eget mål etter et hardt innlegg fra Divock Origi etter en times spill, handlet kampen mest av alt om hvor mye Liverpool ville vinne.

20 minutter før slutt fikk innbytter Daniel Sturridge æren av å sette inn 4-1 etter et katastrofalt tilbakespill fra Ryan Shawcross.

- Vi tvang fram de to målene med vår kvalitet, og det var to viktige mål. Det tredje kom etter vidunderlig spill, og Daniel punkterte kampen, oppsummerer Klopp.

Den siste delen av kampen handlet om å kontrollere inn for Liverpools del. I neste kamp venter Manchester City på Anfield på nyttårsaften.

- Det blir vanskelig for begge lag, men vi gleder oss, sier Klopp.