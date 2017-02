Liverpool-stjerna har tapt og tapt: - Kanskje de nå sier til seg selv: «Faen! Hvorfor ble jeg ikke med?».

(Dagbladet): I går ble det klart.

Etter å ha slått Egypt 2-1 hadde Kamerun vunnet afrikamesterskapet for første gang siden 2002. Dette på tross av at hele åtte spillere sa nei til landslaget forut for turneringen.

Blant disse var Liverpool-stopperen Joël Matip. Han har gått fra skuffelse til skuffelse i klubbtrøya den siste tiden, sist i form av et tap borte mot Hull.

Nå må han også tåle følgende beskjed fra suksesstreneren Hugo Broos:

- Ok, det er deres valg. Men kanskje de nå sier til seg selv: «Faen! Hvorfor ble jeg ikke med?».

Ble hyllet

Broos selv ble båret på gullstol av sine spillere i etterkant av kampen.

Mange gir han mye av æren for å ha gjort «et av tidenes verste» Kamerun-lag til et av tidenes beste.

For på papiret var ikke laget ledet av Besiktas-spilleren Vincent Aboubakar og Lyons Nicolas N'Koulou det råeste Kamerun hadde produsert.

Ihvertfall ikke sammenlignet med tidligere generasjoner med spillere som Samuel Eto'o, Roger Milla og Rigobert Song.

Likevel endte det med seier. Dette etter at nevnte Aboubakar holdt unna tre Egypt-spillere, for så å avgjøre kampen to minutter før slutt.

AaB-spiss best

AaB-spissen Christian Bassogog kunne også juble. Han fikk prisen som turneringens mest verdifulle spiller i afrikamesterskapet, ifølge NTB.

21-åringen har spilt fast for det kamerunske laget som vant 2-1 mot Egypt i finalen i afrikamesterskapet.

Aalborg-spilleren, som har operert på høyresiden i en angrepstrio for Kamerun, noterte seg for ett mål og én assist i løpet av turneringen.

- Han har vært den beste offensive spilleren for Kamerun og på tribunen sitter jo speidere fra alle de største klubbene i verden. Han er i godt selskap, sa Aalborgs Gaarde før finalen, ifølge NTB.