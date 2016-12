Liverpool-stjerna tatt for fyllekjøring på julaften

(Dagbladet): Roberto Firmino har vært en av de mest toneangivende spillerne for Liverpool denne høsten, men nå skriver Liverpool Echo at brasilianeren har havnet i trøbbel.

Han ble nemlig stoppet av politiet på julaften, og skal nå være siktet for fyllekjøring.

Ingen kommentar

Politiet bekrefter overfor avisa at 25-åringen ble stoppet i sentrum av Liverpool lørdag morgen, og i en uttalelse heter det at stjerna må stille for retten i januar.

- Roberto Firmino, fra Liverpool, vil bli stilt for retten i Liverpool City Magistrates Court den 31. januar.

Dette er samme dag som Liverpool møter serieleder Chelsea hjemme på Anfield.

Det er ikke kjent hvor høy promille Firmino hadde, og klubben selv har sagt at de ikke vil kommentere saken før den er behandlet av rettsystemet.

Ti mål

Firmino kom til Liverpool fra Hoffenheim før fjorårssesongen, og ble raskt en favoritt blant tilhengerne på Merseyside.

I sitt første år i den røde drakta noterte han seg for ti Premier League-mål, og har i år vært sist på ytterligere fem scoringer.

Han står i skrivende stund med fem mål på 13 landskamper.