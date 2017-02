Lokket Hetland til galskap og karrierestopp. Nå raser russerne etter VM-utestengelse: - Skandale

(Dagbladet): I en årekke har Maksim Vylegzjanin (34) vært Petter Northugs sterkeste utfordrer på lengre distanser i mesterskap. På to femmiler og to tremiler har russeren tatt sølv bak Northug.

I Falun i 2015 gikk han omsider til topps og tok VM-gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte. I Lahti får han ikke muligheten til å forsvare gullet. I dag avviste FIS anken i kjølvannet av McLaren-rapporten. Det samme gjelder Aleksej Petukhov (33).

I likhet med Vylegsjanin har også Petukhov kjempet med Northug og de norske essene i mesterskap. På VM-sprinten i Liberec gikk den Petukhov i et så vanvittig tempo i kvartfinalen at sprintlegenden Tor Arne Hetland gikk på en stjernesmell. Hetland kom aldri tilbake på toppnivå.

- Russeren lokket Tor Arne med på et galmannstempo, sa sprinttrener Ulf Morten Aune den gang.

Hetland la opp etter sesongen. Petukhov banket på videre og tok VM-gull på lagsprinten sammen med Nikita Kriukov i Val di Fiemme i 2013 da Pål Golberg og Northug ble nr. 6 etter førstnevntes sprekk i duell mot nettopp Petukhov.

Kriukov: - Forferdelig situasjon

På lagsprinten i VM i Falun i 2015 ble den samme russiske duoen nr. 2 bak Northug og Finn-Hågen Krogh, som banket all motstand med superski. Nå forteller Kriukov til Dagbladet at Petukhov fortviler over utestengelsen.

- Det er en forferdelig situasjon. Det er et mareritt for ham. Petukhov har vært hjemme i flere uker nå og ventet på en avgjørelse. Han har trent med oss, men ikke visst hva han trener for. Det har vært helt håpløst, sier Kriukov til Dagbladet.

I dag kom den nedslående beskjeden.

- Han er rasende. Det er trist. Jeg mener at rene idrettsutøvere bør få konkurrere og slippe å sitte hjemme når det er skiren. Det er en skandale å ikke la rene utøvere få gå, sier Kriukov.

- Hvorfor mener du at han er ren?

- Petukhov har fortalt meg om det hele. Hans prøve ble byttet ut, men han vet ikke hva som skjedde med den og hvorfor. Han gjorde ikke noe galt, hevder den russiske storsprinteren.

Usikkerheten

Kriukov, som ble olympisk mester i sprint i OL i Vancouver og dobbelverdensmester fra VM i Val di Fiemme, forteller at situasjonen preger hele den russiske troppen.

Samtidig viser de russiske langrennsløperne meget gode takter for tiden. Sergej Ustjugov vant omtrent alt i Tour de Ski. Natalja Matvejeva herjet i verdenscupsprintene i Toblach, mens de nest beste russerne dominerte under prøve-OL i Pyeongchang i helga.

Det hele skjer i en periode hvor Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin har vært utestengt.

Tidligere har Legkov og Belov fått anken avvist av FIS. De bestemte fredag å gå videre til CAS.

- Jeg vet ikke hva som skjer med Legkov. Jeg vet at de har møter. Men ingen vet hva som kommer til å skje, forteller Kriukov.

Innrømmer dopingkultur

Han er klar på at dopingkulturen ikke lenger eksisterer i russisk langrenn, men at det gjorde det fram til rundt 2010. Da var både Vylegsjanin og og Petukhov en del av den russiske troppen.

- Dopingkulturen i russisk langrenn var skikkelig ille. Da jeg startet i verdenscupen rundt 2009/10 og OL i Vancouver, var det mye doping på det russiske langrennslandslaget. Det var ikke bra, forteller Kriukov.

- Vi nye som kom opp, ville vise at vi kunne gjøre det bra uten doping. Vi ville ikke være som den forrige generasjonen. Vi nektet å assosiere oss med det. Dopingen måtte vekk. Nå er heldigvis dopingproblemet vekke i russisk langrenn, hevder sprintlegenden.