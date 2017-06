(Dagbladet): Brødrene Filip og Jakob Ingebrigtsen, samt Camilla Ziesler må trekke seg fra lag-EM i Finland etter at flyet deres ble kansellert.

- Air Berlins rute AB8561 fra Zurich til Berlin, med avgang 06:20, ble i dag kansellert. Det betyr at Filip og Jakob Ingebrigtsen, samt Camilla Ziesler ikke kommer seg til European Team Championships i Vaasa, opplyser Norges Friidrettsforbund (NFIF) i en uttalelse

- Vi har vært i kontakt med dem. De skulle ha reist fra Zürich klokka 6.20, men nå sitter de igjen i Sveits, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Olsen i friidrettsforbundet til Dagbladet.

- Det er en fortvilet situasjon. Vi sto opp og kjørte til Zürich klokken 02.30 i natt. Da utøverne skulle sjekke inn fikk de bare beskjed om at flyet var innstilt. Noen forklaring har vi ikke fått, sier trener og pappa Gjert Ingebrigtsen til VG.

NFIF er nå i dialog med det europeiske friidrettsforbundet (EA) i et forsøk på å få på plass reserver for de tre utøverne.

Det er høyst usikkert om de får til. Den endelige lista over deltakere måtte være på plass ett døgn før konkurransen, altså i går.

- Vi håper at det kan løse seg, men jeg kan ikke si hva EAs konklusjon blir, sier Olsen.

- Ingen tvil om at vi er svekket

Den norske fiaskoen i lag-EM i 2015, sendte Norge ned fra Superligaen. Etter flere gode resultater på friidrettsbanen så langt i år, var det et håp om at Ingebrigtsen-brødrene kunne hjelpe Norge opp i det gode selskap igjen.

At de nå må se EM-konkurransen fra sofaen, betyr etter alle solemerker at Norges opprykkssjanser er betydelig svekket.

Jakob Ingebrigtsen skulle løpe den lengste distansen, 5000 meter. Målet var å klare kravet til junior-EM, som lyder på 14.40.00, som er seks sekunder raskere enn hans personlige rekord.

Storebror Filip var i utgangspunktet storfavoritt på distansen 1500 meter, der han har den beste persen av alle som var oppført i feltet, samt årsbeste tid på distansen.

- Det er ingen tvil om at vi er svekket. Å si noe annet ville vært løgn. Men samtidig må vi prøve å gjøre det beste ut av det. Vi har fortsatt et bra lag, med mange gode utøvere som er veldig klare for å trå til, sier Olsen til Dagbladet.

Camilla Ziesler, som trener med Team Ingebrigtsen, håpet på å sette ny personlig rekord under dagens 3000 meter.

- Ingen hensikt

Han vil imidlertid ikke spekulere rundt hvordan dagens fly-trøbbel vil påvirke Norges resultater.

- Det har ingen hensikt å si noe om det. De kommer ikke til Finland. Dermed må vi løse det så bra som mulig, så får vi telle opp poengene på søndag, sier han.

- Var det noen grunn til at de var booket inn på absolutt siste mulige fly?

- Man kan sikkert diskutere det, men nå har de vært på et høydeopphold som er veldig viktig for resten av sesongen. Reiseopplegget var egentlig helt greit, forutsatt at flyet skulle gå. Når det ikke gjorde det så kan man være etterpåklok og si at det skulle ha reist dagen før, men det ville ikke ha vært noen garanti.