Maldini vekker oppsikt i sin nye idrett: - God nok til å vinne, sier Casper Ruud

(Dagbladet): 647 kamper for AC Milan, 126 landskamper for Italia og fem Champions League-triumfer. I en tid hvor det har gått inflasjon i legendebegrepet, er det likevel ingen tvil om at Paolo Maldini er en ekte fotballegende.

Nå, snart 30 år etter at han debuterte for det italienske fotballandslaget, kan han skape et lite mirakel også på tennisarenaen. 48-åringen er klar for ATP-turneringen Milan Challenger sammen med sin makker Stefano Landonio. Den spilles 26. juni - samme dag som Maldini fyller 49 år.

Det er oppsiktsvekkende at den tidligere AC Milan-spilleren, som først begynte med tennis i 2009, skal konkurrere på et så høyt nivå. ATP Challenger-touren er det nest høyeste nivået innenfor tennis, med 43 000 euro som førstepremie.

Ruud har troa på Maldini

Til Dagbladet sier det norske stortalentet Casper Ruud (18) at han synes det er både imponerende og moro at Maldini tar steget inn i tennissporten på et så høyt nivå.

- Det er kult at han får muligheten til å spille turneringen. Jeg så at han fikk et wildcard til doubleturneringen i Milano, så jeg regner med at han har et bra nivå inne og kanskje er god nok til å vinne første runde, sier Casper Ruud til Dagbladet.

- Personlig kjenner jeg ikke til ham så altfor mye. Jeg har aldri sett Maldini spille tennis, men jeg er sikker på at det både blir gøy for ham og turneringen å ha en slik legende med, sier det norske tennisesset.

Wow! AC Milan legend Paolo Maldini will play in the Milan Challenger later this month. Wins a play-off to earn doubles wild card... https://t.co/0QCdfbCK7E — Stuart Fraser (@stu_fraser) June 17, 2017

God server

Det store spørsmålet er hvor god Maldini, den forhenværende fotballstjerna, faktisk er med tennisrackert i hånden. Det generelle balltalentet er det ingenting å si på.

Fysikken er også fortsatt på et høyt nivå, og vi vet alle hvor dyktig Maldini er på det strategiske i idrettssammenheng.

Fotballegenden beskrives også som en meget god server. Men en tenniskarriere som startet i godt voksen alder - nærmere bestemt som 41-åring - betyr naturligvis at han ikke kan hevde seg mot de aller beste.

Casper Ruud tror Maldini kan finne på å overraske og vinne en kamp i ATP-turneringen i Milano.

Imponerer mental og fysisk

Maldinis tennismakker tror AC Milan-legenden kan bikke jevne kamper i sin favør i kraft av sin spisskompetanse som idrettsutøver.

- All den tid Maldini startet tenniskarrieren så sent, sliter han litt med teknikken. Men på grunn av det han har utrettet på fotballbanen, har han utrolige mentale og fysiske egenskaper. Han sliter ikke akkurat mentalt i avgjørende øyeblikk. Han er virkelig sterk, sier Stefano Landonio til Il Tennis Italiano.

- Vi visste at han var i stand til å spille godt. Det var vår første turnering sammen, men vi har tidligere spilt flere oppvisningskamper, sier Landonio etter at de kvalifiserte seg ATP Milan Challenger.

For to år siden fortalte Maldini at han også testet ut boksing, i tillegg til tennis. Maldini elsker rett og slett idrett.

- Jeg bokset i tre år og likte det godt. Det er en hard, men fin sport. Nå spiller jeg tennis og elsker det, har italieneren tidligere uttalt, ifølge Daily Mail.