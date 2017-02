Maratonløper får minst tre års fengselsstraff etter dopingmisbruk

En 22 år gammel etiopisk maratonløper må sone minst tre år i fengsel etter å ha testet positivt for Meldonium.

Det forteller friidrettspresidenten i Etiopia, Haile Gebrselassie, til The Independent.

- Vi må være harde. Det må være strenge straffer, sier Gebrselassie.

Ifølge SVT skal de som tester positivt for dopingmisbruk i Etiopia heretter få mellom tre og fem års fengsel.

Girmay Birahun (22) er den første som får en slik straff. Han må bak murene neste måned.

Etiopia vil også innføre livstidsutestengelse for utøvere som blir tatt for doping.

- Jeg vil ikke støtte folk som har ondskap i seg. Jeg hadde en lang diskusjon med forbundet da jeg tok over (som president), og vi bestemte at vi ikke hadde noe annet valg enn å implementere livstidsutestengelser for utøvere som avsløres for doping. Takket være regjeringen har også fått fengselsstraffer, sier Gebrselassie.

(NTB)