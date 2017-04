Maren Lundby raser mot FIS-oppsett

Færre verdenscuprenn og færre storbakkerenn. Hoppjentene føler seg motarbeidet. Maren Lundby reagerer. OL-håpet mener utviklingen går bakover.

– Jeg synes absolutt at terminlisten kunne vært bedre, sier en oppgitt Lundby.

22-åringen fra Kolbukameratene skjønner lite av FIS-oppsettet for OL-sesongen.

– Når de snakker om utviklingen som skal skje med jentehopp så snakker de om steg for steg, men da lurer jeg på i hvilken retning dem mener steg for steg? Bakover, under Lundby.

– Har stått på stedet hvil

VM-fireren blir provosert.

– 15 verdenscuprenn til vinteren sammenlignet med 19 renn sist sesong, og ett storbakkerenn sammenlignet med tre sist vinter, illustrerer Lundby.

Hun ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt sist sesong. Toten-hopperen liker ikke utviklingen i damehopp.

– Siden oppstartssesongen av verdenscupen, har vi egentlig bare stått på stedet hvil. Vi beviste allerede i 2013 at vi takler storbakkerenn. Det jeg ikke skjønner er at folk, som Paul Ganzenhuber i FIS' kalenderkomité, mener at jentene ikke klare for stor bakke, men likevel får vi hoppe ett renn i mars i Holmenkollen, sier Lundby.

Vil ha flere renn med gutta

Nå ber hun hoppfamilien skjerpe seg og se til andre vinteridretter der jentene ikke skyves unna.

– Jeg synes det er rart at vi ikke kan ha noen flere renn sammen med gutta, slik som fristil, skiskyting, langrenn og alle andre gjør det. Jeg kan ikke skjønne hvordan dette skal gjøre at jentehoppsporten blir et dårligere produkt, heller tvert imot. jeg synes det er skikkelig merkelig, sier OL-håpet.

– Men når det er sagt, så skal jeg love at jeg blir skummel i de rennene jeg stiller opp i til vinteren. Det er jo OL. Alle tiders muligheter der, sier en kampklar Lundby.

Starter i Lillehammer

Hoppjentenes sesong starter i Lillehammer 1. desember. 14 verdenscuprenn står på programmet før avreisen til OL i Pyeongchang i Sør-Korea. Det 15. og siste rennet i verdenscupen arrangeres i Holmenkollen 11. mars. Rennet i Kollen er det eneste i stor bakke.

I vinter hoppet jentene samme dag som gutta i Holmenkollen. Til vinteren kan jentene få Kollensøndagen alene, ettersom Raw Air-åpningen kan bli flyttet til Trondheim.

Slik ser jentenes VC-sesong ut:

1.-2. desember: Lillehammer

16.-17. desember: Hinterzarten, Tyskland (inkl. lagkonkurranse)

6.-7. januar: Rasnov, Romania

13.-14. januar: Sapporo, Japan

20.-21. januar: Zao, Japan

27.-28. januar: Ljubno, Slovenia

3.-4. februar: Hinzenbach, Østerrike

(9.-25. februar vinter-OL i Pyeongchang, Sør-Korea*)

11. mars: Holmenkollen (stor bakke).

* OL inngår ikke i verdenscupen.

(NTB)