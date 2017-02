Marius (25) kan ta sitt femte strake NM-gull i morgen: - Jeg har alt å tape

(Dagbladet): Denne helga arrangeres det norgesmesterskap i badminton i Kristiansand.

Fra tidsrommet 10-16 søndag vil Dagbladet vise semifinaler og finaler for kvinner, menn og i double direkte på DBTV.

Den regjerende mesteren Marius Myhre Fartum (25) har vunnet seniorklassen for herrer de siste fire årene. Nå er han storfavoritt til å ta med seg sin femte kongepokal hjem.

- Jeg har trent såpass bra og gjør de små tingene ekstra andre ikke gjør. Det er presset utenifra og presset jeg legger på meg selv som er tøft, og jeg har en god sjanse til å vinne om jeg gjør det jeg pleier. Samtlige forventer at jeg skal gå inn og feie alle av banen. I motsetning til motstanderne mine har jeg alt å tape, forteller han selvsikkert til Dagbladet.

Måtte se OL fra TV-skjermen

Selv om motivasjonen nå er på topp, var skuffelsen stor da han ikke klarte å kvalifisere seg til OL i Rio i 2016.

Han var nære, men det holdt ikke. På et tidspunkt var han så langt nede at han bestemte seg for å ikke se på OL i det hele tatt.

- Det var en utrolig lang sesong. Jeg spilte 14 turneringer i 14 ulike land på de siste 14 ukene. Påkjenningen førte til at jeg på slutten hadde vanskeligheter for å prestere på toppnivå. Jeg hadde en enormt bra start og fikk en veldig dårlig avslutning, men jeg er sikker på at jeg hadde klart det om jeg hadde vært på normalt nivå. Jeg ga alt og var ufattelig nærme, men man må bare lære av det, sier 25-åringen.

- Jeg var fryktelig langt nede den sommeren, og bestemte meg på et tidspunkt for å ikke se på OL, sier norgesmesteren.

Etter et par uker i tenkeboksen endret han omsider mening.

- Etter noen uker borte fra badminton fant jeg ut at jeg likevel skulle se, og sakte men sikkert kom lysten til å trene og konkurrere tilbake. Den perioden viste meg virkelig hvor mye denne sporten betyr for meg. Det ga både hjertet, kropp og hjerne et klarsignal på at jeg ville tilbake igjen, forteller han.

Ser mot Tokyo

Nå er badminton-spilleren imidlertidig klar for å ta fatt på reisen mot Tokyo-OL i 2020.

- Det langsiktige målet er OL i Tokyo. Vi har allerede prata om hvordan vi skal gå fram, og vi satser på at jeg ikke kommer til å spille så mye kamper i forkant denne gangen. Nå konsentrerer vi oss om at jeg skal komme opp på rankingen tidlig og bli der, istedenfor å jakte det. Vi starter den massive turneringsperioden tidlig slik at jeg kan slappe mer av. Da kan jeg være mer klar når det nærmer seg, sier Myhre.

- Det gikk opp for meg når jeg ikke kom til Rio hvor mye det egentlig betydde. Det har gjort meg litt mer sulten, legger han til.

Men aller først konsentrerer han seg om NM. Til tross for noen unge utfordrere knyttes det store forventninger til favoritten.

- Også trenerne mine forventer at jeg skal vinne, sier han til Dagbladet.

På damesiden er fjorårsvinneren Vilde Espeseth favoritt til å ta tittelen. Det ventes at hun vil få sterk konurranse av blant annet Helene Abusdal, Elisa Wiborg og Marlene Wåland.