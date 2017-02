Marius (25) tok sitt femte (!) strake NM-gull: - Viste at jeg er en klasse over de andre

(Dagbladet): I helgen ble norgesmesterskapet i badminton 2017 avholdt i Kristiansand.

Dagbladet viste både semifinaler og finaler for kvinner, menn og i double direkte på DBTV.

Det var knyttet store forventninger til regjerende mester Marius Myhre Fartum (25), som kunne ta sin femte strake NM-triumf.

Etter å ha slått Peter Rønn Stensæth i finalen med sifrene 21-9 og 21-10, kunne 25-åringen juble for nok en kongepokal.

- Med tanke på de høye forventingene og alle treningstimene jeg legger ned er jeg veldig fornøyd med å innfri. Målet var å vinne i god stil, og ikke gi fra meg noe gratis. Jeg er ikke bare fornøyd med å vinne, men også måten jeg gjorde det på. Jeg viste at jeg er en klasse over de andre, sier Myhre til Dagbladet.

- Alt har klaffet

Han legger ikke skjul på at han rangerer NM-gullet høyt.

- Så lenge jeg satser på badminton kommer NM-gull til å være et mål. Hvis jeg skal klare å hevde meg internasjonalt er det en forutsetning at jeg er best i Norge. Jeg blir ofte omtalt som den beste, og i NM får jeg sjansen til å bevise det, forteller norgesmesteren.

- Det skal sies at jeg har vært litt småsyk de siste årene. I år har jeg verken vært preget av sykdom eller skader, og jeg vant relativt sikkert i alle kampene mine. Alt har klaffet, fortsetter han.

I tillegg til den hjemlige serien i Sveits skal Myhre spille flere turneringer i Europa de kommende ukene.

Sulten på revansj

I et intervju med Dagbladet før NM fortalte badminton-spilleren at det langsiktige målet er å komme til OL i Tokyo i 2020. Han var svært nære ved å komme til Rio-OL i 2016.

- Det langsiktige målet er OL i Tokyo. Vi har allerede prata om hvordan vi skal gå fram, og vi satser på at jeg ikke kommer til å spille så mye kamper i forkant denne gangen. Nå konsentrerer vi oss om at jeg skal komme opp på rankingen tidlig og bli der, istedenfor å jakte det. Vi starter den massive turneringsperioden tidlig slik at jeg kan slappe mer av. Da kan jeg være mer klar når det nærmer seg, sa en revansjesugen Myhre.

På damesiden kunne Vilde Espeseth juble for sin andre NM-triumf på rad. På andre siden av nettet sto Helene Abusdal, som allerede har vunnet norgesmesterskapet hele fire ganger i damesingle.