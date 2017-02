LYGNA/OSLO (Dagbladet): IL Varden Meråker er norgesmester i stafett for kvinner, etter at Marthe Kristoffersen innhentet et forsprang på 25 sekunder og avgjorde løpet på sin tredje- og siste etappe.

- Det er kjempestort. Jeg har stått uten team og lag i år, så Varden har betydd alt for at jeg står her i dag. Jeg gikk for hele bygda, det gullet her skulle jeg ha, sier Kristoffersen til NRK etter løpet.

Lå langt bak

Ingvild Flugstad Østberg gikk en suveren førsteetappe for Gjøvik, og ga langt mindre meritterte Susann Sagstuen over et minutts forsprang ut på andre etappe. Det var over to minutter ned til gullvinner Varden Meråker på det tidspunktet.

Forspranget ble imidlertid for tøft å holde på for Sagstuen mot sterkere løpere, og det var Lillehammer og Marthe Bjørnsgaard som sendte Barbro Kvåle først ut på siste runde, mens Kathrine Harsem og Varden Meråker også hadde meldt seg på bakfra - 25 sekunder bak lederne.

Det var med andre ord duket for gullduell mellom Kvåle og Vardens Marthe Kristoffersen, og etter halvannen kilometer hadde sistnevnte tatt inn forspranget og de to dannet en duo i tet. Ikke lenge etter takket Kristoffersen for følget og gikk alene til mål.

- Det er utrolig gøy å ta gull med Varden Meråker, det er kjempestort, skikkelig, skikkelig gøy, sier Kathrine Harsem til NRK.

Barbro Kvåle førte Lillehammer inn til sølv, 23,9 sekunder bak vinnerne, mens Øystre Slidre tok bronsen.

Opptur

Marthe Kristoffersen har hatt en formstigning i det siste, og er hjemmeværende reserve til VM i Lahti etter et godt norsk mesterskap.

- Det har vært et utrolig NM. Jeg kan reise herfra med en skikkelig god følelse, sier hun.

Følgende lag gikk for medaljevinnerne:

IL Varden Meråker: Anniken Jørgensen, Kathrine Harsem, Marthe Kristoffersen.

Lillehammer Skiklub: Annika Taylor, Marthe Bjørnsgaard, Barbro Kvåle.

Øystre Slidre IL: Mari Eide, Hilde Eide, Maren Wangensteen.