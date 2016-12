Maskoten hånet stjerna etter kampen. Det fikk manageren til å frese: - Går over streken

(Dagbladet): Det ble ikke helt den starten Sam Allardyce hadde håpet på som sjef for Crystal Palace.

Det så lenge lovende ut da Yohan Cabaye ga «Big Sam»s menn ledelsen etter 26 minutter, men etter at Christian Benteke leverte et svakt forsøk fra ellevemeteren gikk det nedover.

Troy Deeney var langt sikrere da han fikk muligheten fra straffemerket etter 71 minutter, og sørget for poengdeling, men etter kampen hadde Allardyce plukket ut en noe uvanlig kanal for sitt sinne. Han tok det nemlig ut på hjemmelagets maskot.

- Går over streken

Maskoten Harry The Hornet hadde holdt seg ute av den rutinerte managerens søkelys under selve kampen, men det var etter sluttsignalet at han klarte å erte på seg motstanderen.

Crystal Palaces lynving Wilfried Zaha hadde tidligere pådratt seg et gult kort for filming - noe Harry The Hornet valgte å gjøre et nummer av ved å stupe foran Zaha etter kampslutt.

Ifølge The Independent måtte en rasende Zaha holdes tilbake av flere i apparatet rundt Crystal Palace, og Allardyce var heller ikke nådig i sin kritikk av opptrinnet da han møtte pressen.

- Her går maskoten over streken, gjør han ikke? Premier League og forbundet må se på dette og finne ut hva de vil gjøre, men egentlig er det opp til Watford å fikse dette, var meldingen fra Allardyce.

- La oss flire av dette

Manageren var heller ikke overbevist om at dommer Kevin Friend gjorde rett da han trakk opp det gule kortet til Zaha.

- Det var straffe. Det kan kanskje diskuteres hvorvidt den første kontakten var utenfor 16-meteren, men det er vanskelig å avgjøre. Ingen blir så sinte om de faktisk filmer, sa han ifølge The Telegraph.

- Å ikke sitte igjen med noe, og at Wilfried får det gule kortet, er veldig skuffende.

Watford-manager Walter Mazzari tok ikke like alvorlig på episoden da han fikk spørsmål om sine tanker rundt det etter kampen.

- La oss flire av dette. Alt trenger ikke være et drama, sa han.

Og det er flere som tar Mazzaris råd. En av dem er den tidligere storscoreren Ian Wright som tirsdag morgen skrev på Twitter at han mer enn gjerne stiller opp som Harry The Hornets forsvarer om han må inn på teppet hos forbundet.