Mats Rosseli Olsen vant Champions League for andre gang etter finaledrama

Frölunda - Sparta Praha 4-3 etter overtid

(Dagbladet): Norske Mats Rosseli Olsen kunne i dag ta sin andre strake Champions Hockey League-tittel, da han og Frölunda Indians møtte Sparta Praha i Gøteborg. Lagkamerat Mattias Nørstebø kunne ta sin aller første CHL-tittel.

Etter uavgjort i ordinær spilletid, måtte lagene ut i sudden death. Der så det først ut til at Sparta Praha skulle få en scoringsmulighet allerede etter ti sekunder.

Frölunda holdt unna, og isteden var det hjemmelaget som stakk av med seieren 1,27 ut i ekstraomgangen.

Da var det norske Rosseli Olsen som fikk assisten da Lasu satte inn vinnermålet.

Frölunda fikk verst tenkelige start på kampen da Lukas Cingel sendte gjestene i ledelsen etter drøye to minutter, etter svært dårlig forsvarsarbeid av hjemmelaget.

I overtall utliknet Casey Wellman, før Petr Vrana og Sparta Praha gikk opp i ledelsen igjen.

Skrek av smerte

Ni minutter ut i førsteomgangen lå Frölunda-spiller Patrik Carlsson nede og skrek av smerter etter å ha blitt taklet av Miroslav Forman. Sparta Praha-spilleren fikk matchstraff pluss fem minutters utvisning etter å ha kjørt kølla opp i halsen på Carlsson.

Svensken gikk rett i bakken da køkka til Forman traff ham i halsen, og Carlsson lå nede og skrek av smerte.

- Jeg var redd det skulle være øyet. Man må nesten si det var hell i uhell der, sa SVTs kommentatorer.

Dommerne oppfattet det først som en ulykke og Forman fikk en fem minutters utvisning. Så gjorde de det om til matchstraff, ettersom man har ansvar for egen kølle.

Våknet

Men da Joel Lundqvist og Casey Wellman tok ansvar, ledet Frölunda brått 3-2, og hadde én hånd på CL-pokalen i den tredje perioden.

I den tredje og siste perioden våknet Sparta Praha. Med 200 supportere i ryggen på tribunen, fikk laget ekstra energi. utliknet og gjorde kampen svært spennende igjen.

Med drøye to minutter igjen av ordinær spilletid fikk Frölunda en stor mulighet, men maktet ikke å få pucken inn i mål.

«Det der er kjempefarlig! Kjempefarlig» ropte SVTs kommentatorer da bortelaget var nære ved å ta ledelsen 20 sekunder før slutt.

Etter at ingen av lagene klarte å ta ledelsen igjen i ordinær tid, gikk det til overtid.

- Vi taper litt i tredje (periode, journ.anm) her. I andre var vi bedre. Vi jobbet litt hardere og mer nøye med pucken. Vi må finne fram til det igjen. De er skikkelige når de har pucken. Det føles ut som at det skjer noe hver gang de har pucken. Vi må sørge for at de ikke får den kontringen de vil ha, sa Frölundas Nicklas Lasu til SVT etter tredjeperioden.

Stormet fotballbane

Mats Rosseli Olsen vant Champions Hockey League forrige sesong med Frölunda. Samme år kom hockeyspilleren i fokus da han stormet banen under kampen mellom IFK Gøteborg og Malmø FF.

Rosseli Olsen angret dypt senere, og tok fullt ansvar for hendelsen. I juni ble det klart at han ble utestengt i ett år fra svenske fotballarenaer.