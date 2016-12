Mener de har funnet svaret på den brutale drapsgåten skjult i superstjernas tatoveringer

(Dagbladet): Den tidligere NFL-stjerna Aaron Hernandez skal den 13. februar for retten der han er anklaget for å ha drept Daniel de Abreu og Safiro Furtado sommeren 2012.

I tillegg er han tiltalt for å ha skutt Alexander Bradley, som skal ha sittet ved siden av ham i bilen under det første drapet. Dette for å hindre ham i å fortelle om udåden til politiet.

Han er også dømt for drapet på Odin Lloyd.

Allerede for to år siden ble det kjent at myndighetene mistenkte at de kunne finne hint om hva som hadde skjedd i noen av Hernandez mange tatoveringer, og nå mener å ha funnet løsningen på gåten.

Tatoveringsgåten

Boston Globe skriver at Hernandez gikk inn i en tatoveringsforretning våren 2013. Her skal han ha spurt en tatovør om vedkommende kunne tatovere tre nye symboler - to pistoler og ordene «Gud tilgir». Teksten skal ha vært skrevet baklengs så det kan leses i et speil.

Politiet mener at disse tatoveringene forteller en historie som knytter den tidligere New England Patriots-stjerna til drapene på De Abreu og Furtado, samt å ha skutt Bradley.

Ifølge statsadvokat Patrick M. Haggan er pistolene som er avbildet identiske med de som ble brukt drapsnatta og da Bradley ble skutt, og han omtaler kroppskunsten som en «innrømmelse av Mr. Hernandez».

Den ene skal være en revolver ladet med fem skudd (antallet skudd som ble avfyrt mot de to drapsofrene), og den andre en semiautomatisk pistol med en tom patronhylse (Bradley ble skutt én gang). Motivet skal være plassert på innsiden av Hernandez' høyre arm.

Nå vil de føre tatoveringene som bevis.

Soner livstid

Men på høringen før selve rettssaken var forsvarerne til Hernandez klare på at det ikke er hold i disse anklagene fra aktor, at det var «stygge spekulasjoner» og at det kan sette hans klients krav på en rettferdig rettergang i fare.

- At folk tar tatoveringer med våpen betyr ikke at myndighetene kan tolke det som en innrømmelse, sa advokat Ronald S. Sullivan Jr.

Hernandez, som i sin tid ble regnet som et stort talent, ble frigitt fra sin kontrakt med New England Patriots bare halvannen time etter at han ble arrestert for drapet på Lloyd.

Han soner allerede en livstidsstraff for dette drapet.