Milan utlignet sju minutter på overtid i derbyet

Cristián Zapata sørget for en dramatisk slutt på Milano-derbyet. Milan-forsvareren sikret 2–2 mot byrival Inter sju minutter på overtid.

Milan spilte for første gang under sine nye kinesiske eiere. Zapata dukket opp på bakerste stolpe og fikk via tverrliggeren så vidt ballen i mål. I noen sekunder var det usikkert om ballen hadde vært over streken, men det var den og de rødsvarte sikret uavgjort i det intense derbyet.

Inter og Milan deler hjemmebane i Milano, men de to gigantene har de siste årene vært et stykke unna toppen av Serie A. Lagene ligger på en skuffende sjette- og sjuendeplass.

Milan innledet best på Giuseppe Meazza, men Inter viste seg lenge giftigst foran mål. Antonio Candreva ordnet 1–0 til Inter på lagets første store sjanse ti minutter før pause. Omdiskuterte Mauro Icardi ordnet 2–0 like før pause.

Sju minutter gjensto av kampen da Alessio Romagnoli reduserte til 1–2 og skapte spenning i kampen. Inter forsøkte å holde unna, men seieren i Derby della Madonnina glapp sju minutter på overtid.

Milans nye president, Yonghong Li, satt på tribunen i en kamp som startet 12.30. Det er perfekt TV-tid i Kina, som lå sju timer foran. Silvio Berlusconi har eid Milan i 31 år, men nå har en ny æra startet på San Siro stadion i Milano.

(NTB)