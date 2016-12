Mourinho: - Fantastisk for fransk fotball at Zlatan forsvant

José Mourinho mener det var en gave for fransk klubbfotball at Zlatan Ibrahimovic forlot Paris Saint-Germain til fordel for Manchester United.

PSG vant ligaen hvert eneste år med Ibrahimovic som frontfigur mellom 2012 og 2016. Etter at den svenske superspissen dro vestover og tok del i Mourinhos prosjekt i United, dominerer ikke den franske hovedstadsklubben Ligue 1 på samme måte som før.

Etter 19 serierunder ligger PSG på tredjeplass, fem poeng bak Nice på tabelltopp. Forrige sesong hadde Paris-laget en seiersmargin på utrolige 31 poeng.

- Jeg mener fotballfans i Frankrike må være fornøyde med at Zlatan reiste, for nå har de en liga igjen. Med ham på laget var det Paris, Paris og Paris. De vant alt; ligaen, cupen, ligacupen og supercupen, sier Mourinho til franske SFR Sport.

- Nå kan jeg følge Ligue 1 og ha interesse for det. Så dere kan takke ham for han dro, legger portugiseren til.

Mourinho føler Zlatan er en bedre spiller nå enn hva svensken var da de jobbet sammen i Inter mellom 2008 og 2009.

- Han er et fenomen. Det handler ikke bare om målene, men all lidenskapen han tar med seg inn i alle treningsøkter. Jeg sier det stadig, men jeg foretrekker dagens utgave av en 35 år gammel Zlatan enn da han var 25, 26 og 27 år, mener United-manageren.

Ibrahimovic har scoret 16 mål på 25 kamper for Manchester United i ulike turneringer.

