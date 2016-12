Mowinckel tok ledelsen i krevende forhold. Havnet på den sure fjerdeplassen

(Dagbladet): Ranghild Mowinckel var én av få kjørere som klarte å hamle opp med de tøffe værforholdene i Semmering i Østerrike i dag.

Mowinckel kjørte godt i førsteomgangen, og var enda bedre i den andre.

- For en herlig, fantastisk kjøring! Under krevende forhold klarer Ragnhild å kline til. Hun har vært desidert best i de dårlige forholdene, utbrøt NRKs kommentatorer da Mowinckel var på vei over målstreken.

Den norske jenta tok ledelsen da ni kjørere gjensto, og det så lenge ut til at ingen skulle klare å slå Mowinckels tid.

Dessverre dukket Viktoria Rebensburg, Tessa Worley og suverene Mikaela Shiffrin på plassene foran, og Mowinckel fikk den sure fjerdeplassen.

Det er likevel karrierebeste for Mowinckel.

Nina Løseth ble nummer 16, mens Kristin Lysdahl klatret kraftig på resultatlistene i andre omgang i sitt andre verdenscuprenn.



Ungjenta ble til slutt nummer 17, etter å ha vært nummer 24 etter første omgang.