- Muskuløse kvinner er ikke like akseptert som de penere

(Dagbladet): I fjor ga alpinstjernen Lindsey Vonn ut boken «Strong Is The New Beautiful», der hun blant annet fortalte om mange år med et vanskelig forhold til sin egen kropp og omgivelsene.

I et intervju med Expressen i dag forteller hun mer om en periode i livet der stjernestatusen påvirket henne negativt, og gjorde henne usikker.

- Jeg har definitivt ikke hatt den beste selvtilliten tidligere, men nå har jeg akseptert hvem jeg er, sier Vonn til den svenske avisa.

Hun ble superstjerne etter OL-gullet i utfor i Vancouver 2010, men invitasjonene til røde løpere, fester og premierer var ikke bare gøy.

Amerikansk ideal

«Jeg var høyere enn de fleste kvinnene, men også mange av mennene. Jeg følte meg større enn dem, mer muskuløs. Når jeg så meg rundt, føltes det som alle andre var modelltynne, med smale midjer og lange, slanke ben. Alle var selve stereotypien av skjønnhet, så ulike meg», skriver Lindsey Vonn i boken.

- Jeg ville dele det jeg har opplevd og vise at jeg kan hjelpe mennesker med å bli mer komfortable med hvem de er. Det handler ikke om å være tynn eller se ut som en modell, men om å være trygg på hvem du er og være en sterk og sunn kvinne, eller mann, for den saks skyld, sier amerikaneren til Expressen.

Vonn mener hun selv har hatt problemer med å passe inn i det amerikanske idealet for hvordan idrettsfolk skal se ut, forteller hun.

- Amerikanske idrettsutøvere skal se ut som Maria Sjarapova, de er ikke spesielt muskuløse. Serena Williams passer heller ikke inn i den malen, sier 32-åringen.

- Jeg tror ikke muskuløse kvinner er like allment akseptert som de «penere» kvinnene. Ikke at det ene er bedre enn det andre, men det er viktig å ha selvtillit og vite hvem du er, uansett hvordan du ser ut. Tidligere var jeg ikke komfortabel med hvordan jeg så ut, jeg trodde jeg var tvunget til å være en annen enn det jeg var, men til slutt kom jeg over det, sier Vonn.

Kroppsfokus

Uten sammenlikning forøvrig fikk vår egen skidronning Marit Bjørgen igjen merke kroppsfokus denne uka, da finske medier igjen mistenkeliggjorde den nybakte morens store muskler.

- Det har fulgt meg helt siden jeg begynte å gå fort på ski. Jeg blir så trøtt og lei av det. Jeg blir skuffet og lei meg over at det dras opp igjen, sa Bjørgen til Dagbladet etter storavisa Ilta-Sanomats oppslag.

- Men jeg har levd med det så lenge jeg har konkurrert, og jeg har sett sånn ut i alle årene jeg har vært på dette nivået. Det er vel en del av det å være profilert toppidrettsutøver. Samtidig er det ikke noe moro å bli minnet på dette om og om igjen, sa Rognes-jenta.

Lindsey Vonn gjør seg for tiden klar til VM i St Moritz, som for henne starter med Super-G kommende tirsdag.