Nå er han god nok til at Norge kan vrake både Krogh og Northug

I GÅR ble Martin Johnsrud Sundby norsk mester på 30km med et løp som på alle måter viste hvordan han om tre uker har tenkt å ta sitt første individuelle VM-gull. Etter flere sesonger med ekstreme treningsdoser, er Martin nå en tryggere og fysisk bedre rustet langrennsløper enn noen gang.

Likevel er han ikke en opplagt vinner på mesterskapets to fellesstarter. Til det kommer de siste harde motene i VM-løypa for langt unna mål, nedkjøringene til stadion er for lange og selve oppløpet for flatt. Martin risikerer å bli spurtet ned.

Skal da landslagsledelsen risikere et norsk gull for å gi ham optimale forhold i dette forsøket på å bryte sin egen barriere?

SVARET ligger ikke i den VM-troppen som ble tatt ut i går. Det var det som ventet plass både til spurteren Petter Northug, minst like raske Finn-Hågen Krogh og de fleste av Martins lagkamerater fra landslaget. Bare den trofaste fartsholderen Hans Christer Hollund ble holdt hjemme som reserve. Han var uansett ikke tiltenkt noen rolle på 30km med skibytte, og kan om nødvendig ved sykdom bli hentet inn som hjelpeløper for Martin til den avsluttende 5-mila.

Men dess nærmere start på mesterskapets første distanserenn, dess mer øker presset på lederne for å ta et valg:

Maks støtte til Martin eller norsk gardering for å ha en rask løper klar til plan B.

Fordi Petter Northugs foreløpig ikke klarer å følge tetgruppa, betyr det Finn-Hågen Krogh inn på laget som et sprintalternativ i en massespurt.

FØR sesongen og langt utover denne vinteren var dette et opplagt valg. Det var jo den ekstreme spurten til konkurrenter som Finn-Hågen Krogh som Martin la opp treningen sin etter:

Helt fra i fjor vår har Johnsrud Sundby jobbet for å utvikle et monsterrykk med maksfart gjennom et par minutter.

Tanken var at dette rykket i bakkene langs åsen over VM-stadion, skulle gi nok avstand til Petter Northug, Finn-Hågen Krogh og andre ekstremt gode avsluttere. Seinest på fellesstarten i Lahti i fjor holdt Martin på å bli sklidd inn av sin yngre landsmann. Det måtte ikke skje igjen.

NÅR Martin Johnsrud Sundby nå overraskende klart ber om et norsk VM-lag uten Finn-Hågen Krogh, er det såvisst ikke for å slippe en av de hardeste konkurrentene. I utgangspunktet vil Martin vinne med de aller beste på plass. For ham ville det vært sportslig optimalt med både Petter og Finn-Hågen i feltet. Poenget er bare det at han etter Kroghs variable formkurve vurderer tre andre lagkamerater som bedre, og synes at det er fair at de alle får muligheten.

Samtidig vil et lag med de fire beste i gårsdagens NM være garantien for at farten blir maksimal høy på den første klassiske halvdelen av 30km duathlon. Det var dette tempoet som gjorde at feltet sprakk så fort på Lygna i går. Tilsvarende fart på de første 15 kilometerne i Lahti kan gi en tetgruppe på åtte, ti løpere i VM med hele det norske laget intakt.

Da får Martin ved hjelp av Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug tappet de utenlandske konkurrentene for så mye krefter underveis at sjansene øker for å komme alene ned på VM-stadion etter det siste planlagte rykket.

DET var opprinnelig ikke meningen med en slik tydelig lagtaktikk. Ledelsen hadde tenkt Finn-Hågen Krogh på laget ganske enkelt fordi han i sin beste form er en like opplagt gullkandidat som Johnsrud Sundby.

At deres egen kaptein nå offentlig utfordrer denne tenkningen, gjør valget ekstra vanskelig. For det er Martins treningsdisiplin og inkludererende lederstil som over flere år har løftet nivået på herrelaget så mye at Norge er blitt dominerende i verdenscupen også uten privatløper Petter Northugs plasseringer.

SPØRSMÅLET er da om Martin Johnsrud Sundby skal få betalt for denne lojaliteten:

At det av hensyn til hans store gullsjanse bare blir en plan A i VM med et maksimalt norsk lagtempo ut fra start.

Landslagssjef Vidar Løfshus og trener Tor Arne Hetland vil nok drøye med å svare for å bli sikrest mulig på formen til Finn-Hågen Krogh. Martin selv slipper de å bekymre seg for. Gjennomføringen og rykket fram mot NM-seieren fortalte igjen at han er blitt mer enn bra nok til å gamble på.

Men selv ikke Martins store sjanse gjør det mindre vondt å si nei til en så sterk gullkandidat som Finn-Hågen Krogh.