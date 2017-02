NBA-stjerna slår tilbake med personlig tidare etter legende-slakt

(Dagbladet): Med LeBron James på laget vant Cleveland Cavaliers i fjor sin første NBA-finale gjennom historien.

Da hadde det gått et par sesongen siden superstjerna vendte tilbake fra Miami Heat til «ligaens dårligste lag» med løfte om å hente pokalen.

Cavaliers har slitt overraskende mye denne sesongen - og vant bare sju av femten kamper i januar. Det er sjokkerende for den regjerende mesteren, og går ikke stille for seg i NBA-sirkuset.

Hovedpersonen selv var blant annet kritisk til eget lag etter at de gikk på det femte tapet på sju kamper mot New Orleans Pelicans 24.januar:

- Vi er ikke bedre enn i fjor. Jeg håper folk ikke er mette. Vi trenger blant annet enn playmaker.

Gjennomgå

Uansett, den dårlige måneden har ført til kritikk.

NBA-legende Charles Barkley, som nå jobber som ekspert, har startet 2017 med å komme med flere stikk til Cleveland Cavaliers-stjerna.

Feiden mellom de to har pågått en stund, og Barkley har blant annet sagt at superstjerna aldri kommer til komme inn på lista over de fem beste i NBA-historien, ifølge ESPN.

- Han er upassende. Grinete. Cleveland Cavaliers har gitt han alt han har bedt om. Når han har bedt om spillere, har klubben ordnet opp.

- Vil han ha alle de beste spillerne? Vil han ikke ha noe konkurranse? fortsatte Barkley, som også har kritisert LeBron James for å virke lei og for å ha for mange venner i NBA-sirkuset.

Tirade

Denne uka var det velkjente begeret til LeBron James fullt, og han serverte en tirade på direkten i retning den gamle NBA-stjernen:

- Han skal ikke få lov til å ødelegge ryktet mitt på den måten. Hva er det som gjør han troverdig? At han er på TV? sa leBron James syrlig, før han kom med en liste med gammelt dritt om eksperten:

- Jeg har aldri kastet noen ut av at vindu. Jeg har aldri spyttet på et barn. Jeg har aldri hatt gjeld i Las Vegas. Jeg har aldri sagt at jeg ikke er et forbilde. Jeg har aldri kommet til en «All-Star Weekend» (pågår lørdag og søndag) på en søndag fordi jeg har festet hele helga i Las Vegas, sa en tydelig irritert James.

- Jeg har ikke hatt noe trøbbel i de 14 åra jeg har vært aktiv. Jeg har representert NBA på den riktige måten. Jeg har respektert basketballen. Skriv det, sa James ifølge NBAs offisielle hjemmeside.

Ingen ny runde

Da Barkley ble konfrontert med NBA-stjernas utspill, bare lo han;

- Han har gjort leksene sine og googlet meg. Han var ung da jeg spilte, så jeg setter pris på at han har tatt seg bryet. Jeg tar det ikke inn over meg. Min kritikk har vært rettferdig, så jeg sover godt om natta.