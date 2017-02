NHL vurderer OL-nekt: 

Verdens beste ishockeyspillere risikerer å miste vinter-OL i 2018. NHL truer nemlig med å sette ned foten. Ligaen peker på økonomi og skaderisiko som årsaker.

Den amerikanske toppligaen National Hockey League (NHL) har satt seriespillet på vent under OL siden 1998. Nå truer ligaen med å bryte denne ordningen. Den internasjonale olympiske komité (IOC) nekter å betale forsikringer og reisekostnader for spillerne, noe som har fått toppene i NHL til å steile. Kostnaden var på drøyt 116 millioner kroner under Sotsji-OL i 2014.

– Hvis ikke IOC betaler, så er ikke dette noe vi trenger å tenke på engang, sier NHL-sjef Gary Bettman.

Mange klubbeiere i NHL har allerede vært skeptiske til å sende spillerne til vinterlekene. De peker spesielt på risikoen for skader.

IOC-president Thomas Bach møtte NHL og ligaens spillerunion forrige uke, men altså uten å komme til en løsning rundt OL i Pyeongchang i 2018.

– Vi ønsker selvfølgelig å se de beste spillerne i Pyeongchang. Vi vet at spillerne føler det samme, sa Bach etter møtet.

– Derfor håper vi på en løsning, slik at spillernes olympiske drømmer kan gå i oppfyllelse, la han til.

President René Fasel i Det internasjonale ishockeyforbundet (IHHF) sa tirsdag at IHHF vil ta kostnadene som ikke lenger dekkes av IOC. Likevel har NHL foreløpig ikke gått med på en pause i februar neste år.

– OL fortjener å ha med de beste spillerne, så jeg føler en plikt til å sørge for at de blir med, sier Fasel.

Han forventer et nytt svar fra ligaen i løpet av mars.

Leder for den amerikanske OL-troppen, Alan Ashley, røper at det kan bli aktuelt å reise til OL med landets beste college-spillere, spillere som ikke er med på lag i NHL.

