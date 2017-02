Niåringene ble så oppspilte at de ikke fikk sove etter a-lagets overraskelse

(Dagbladet): Før helgas tre innebandykamper for Torshällas gutter 08-lag, fortalte en av spillerne faren sin at han ønsket at a-laget i klubben skulle komme og se på en kamp.

Faren som fikk spørsmålet var Tommy Nilsson, kaptein på klubbens a-lag. Han gikk rett inn på lagets Facebook-side der han spurte om noen kunne tenke seg å være med og heie på en av kampene til niåringene i klubben.

- Omtrent alle sa ja. Vi var 18 stykker som dro, det var bare fire som ikke kunne, forteller Nilsson til Dagbladet.

- Må ta vare på barna

Han synes det var en fin og morsom ting å kunne gjøre for klubbens unge spillere, spesielt siden de alltid er der og støtter a-laget.

- Det var kult å kunne gi noe tilbake til barna som alltid støtter oss. Barna er framtida vår når det gjelder alt, så vi må ta vare på dem, sier a-lagskapteinen.

På tribunen sto de 18 spillerne til Torshällas a-lag og hoppet og sang for å heie på niåringene. Og da seieren var i boks, gikk de store heltene ned og sto i ring rundt juniorene der de viste fram sin seierssang.

- Barna var kjempeglade etter kampen. De ville ha autografer og alt, sier Nilsson og ler.

Overraskelse

Selv om sønnen til Nilsson sa han ønsket at a-laget skulle komme, visste han ingenting før laget kom i hallen.

- Jeg sa bare at jeg skulle komme sammen med noen kompiser. Før kampstart så han oss alle foran boden til laget i hallen, og løp og sa det til resten av laget sitt. Det var en skikkelig overraskelse.

Også de andre foreldrene til gutter 08-laget ble overrasket. Nilsson mener de ikke bare ga noe tilbake til barna, men også foreldrene som tar med seg barna på a-lagets kamper.

- Det er viktig for oss. Foreldrene er også på kampene våre, så det er kult at vi kan gi litt tilbake til dem også.

Og guttas reaksjon kunne nok ikke være mye bedre. For da de kom hjem, var de så oppspilte at de slet med å få sove på kvelden.

- Det blir sånn når man er så oppspilt, det blir vanskelig å koble av, sier lagkapteinen.

Én kamp fra kvalifisering

Nilsson utelukker ikke at de vil gjøre det samme igjen, men håper også andre klubber vil gjøre som Torshälla.

Fire kamper gjenstår for Torshällas a-lag, der de kun trenger én seier i andredivisjon for å være sikret kvalik til førstedivisjon. Trolig vil juniorene være på de siste kampene og heie fram stjernene sine.

- Det går nok bra. Vi har ikke tapt en eneste kamp denne sesongen, så.