Nice sikret plass i Champions League

Nice blir en av tre franske deltakere i mesterligaen neste sesong. Det ble klart da laget fra Rivieraen slo Nancy 3-1 i Ligue 1 lørdag.

Serieleder Monaco og Paris Saint-Germain er de to andre lagene som skal prøve seg i den gjeveste europacupen til høsten.

Nice ligger i øyeblikket på tredjeplassen som gir mesterligakvalifisering, men det er jevnt i toppen av Ligue 1.

Det er første gang Nice får sjansen til å delta i mesterligaen.

– Vi er henrykte over å være der. Vi har tatt en liten øl for å feire seieren. Hvem vil vel ikke være med i Champions League? Jeg nyter øyeblikket. Vi er sikret en plass på podiet (i Ligue 1), og jeg er blitt fortalt at det er første gang for klubben på 41 år, sa en stolt Nice-trener Lucien Favre etter lørdagens seier.

Nice havnet bakpå mot Nancy, men slo hardt tilbake med scoringer fra Mickael Le Bihan og Jean Michael Seri (2).

Det er ikke bare ett lag fra Rivieraen som imponerer. Monaco snudde 0-1 til 2-1-seier hjemme mot Dijon lørdag. Nabil Dirar utlignet etter 69 minutter, mens Radamel Falcao ble matchvinner ni minutter før slutt.

Klubben fra fyrstedømmet topper tabellen tre poeng foran PSG, som fredag slo Angers 2-0.

Ligue 1 Monaco 32 24 5 3 90 - 27 77 Paris Saint-Germain 32 23 5 4 66 - 21 74 Nice 33 21 10 2 55 - 27 73 Lyon 32 17 3 12 65 - 39 54 Bordeaux 32 13 10 9 46 - 39 49 Marseille 32 13 9 10 44 - 38 48 Saint-Étienne 31 11 12 8 35 - 25 45 Guingamp 33 12 8 13 40 - 44 44 Rennes 33 10 13 10 31 - 37 43 Nantes 32 11 9 12 31 - 46 42 Toulouse 33 10 11 12 34 - 35 41 Montpellier 33 10 9 14 47 - 55 39 Angers 33 11 6 16 32 - 43 39 Lille 33 10 7 16 31 - 41 37 Metz 32 9 9 14 31 - 61 36 Caen 33 9 6 18 33 - 56 33 Nancy 33 8 7 18 25 - 44 31 Lorient 33 9 4 20 37 - 64 31 Dijon 33 6 11 16 41 - 52 29 Bastia 32 6 10 16 26 - 46 28

(NTB)