Nike lanserer sports-hijab: - Jeg ble kjempeglad og overveldet

(Dagbladet): Nike lanserte denne uka en splitter ny sports-hijab, som vil havne i butikkhyllene i løpet av kort tid, skriver CNN Money. Selskapet skriver at de har jobbet med hijaben, som har fått navnet «Nike Pro Hijab», i over ett år.

- Men drivkraften til å skape dette kan spores mye lengre tilbake - helt til Nikes grunnleggende filosofi, som er å tjene idrettsutøvere. Og til den pågående kulturelle forandringen, som lar flere kvinner enn noen gang tidligere delta i idrett, sier selskapet i en uttalelse.

Selskapet skriver også at «hvis du har en kropp, så er du en atlet», ifølge Independent.

Hijaben er laget i et lett stoff med små hull som skal gi den optimal pusteevne, ifølge Nike. Utviklingen av produktet blir sett på som et viktig steg mot inkludering og mangfold fra en av verdens mest innflytelsesrike merkevarer, skriver magasinet Paper.

Hijaben er allerede blitt testet ut av den emiratarabiske kunstløperen Zahra Lari, skriver CNN.

- Jeg ble kjempeglad og overveldet av å se at Nike tester ut en hijab. Jeg har prøvd så mange forskjellige hijaber i idretten, men bare et fåtall fungerer for meg. Men når jeg testet denne så ble jeg blåst av banen av både passformen og den lette vekten, sier hun i en uttalelse som trolig faller i god jord hos det gigantiske selskapet.

Religion og sekularisme

Både sekulære og religiøse miljøer i store deler av verden har sterke meninger om hvordan kvinner skal fremstå som idrettsutøver og som forbilde. Det fikk den tyrkiske 20-åringen Kübra Dagli erfare, etter at instagrambilder av taekwondo-utøveren iført hijab ble møtt med krass kritikk.

Problematikken knyttet til Daglis hijab-bruk, er ikke enestående innenfor idrettens verden. Det ble blant annet et voldsomt leven da det i fjor høst ble kjent at alle kvinner som vil delta i sjakk-VM i Iran neste år, må bære hijab.

Det vekket også voldsomme reaksjoner da det amerikanske OL-håpet Ibitihaj Muhammad ble bedt om å fjerne hijaben, med begrunnelsen «Du er i Texas nå».

Flere ser derfor på Nikes nye produkt som et viktig steg på veien til å normalisere bruken av hijab innen idretten. Selskapet sier selv at de lot seg inspirere av den saudi-arabiske løperen Sarah Attar, som deltok i London-OL i 2012 med hijab, ifølge Metro.

I Iran og Saudi-Arabia er den islamske drakten påbudt ved lov. Hodeplagget har vært påbudt siden den islamske revolusjonen i 1979.

Gikk til «angrep» mot Trump

Lanseringen av produktet kommer bare uker etter at en kontroversiell reklamekampanje vekket oppsikt i midtøsten. I en video spør selskapet gjentatte ganger «hva kommer de til å si om deg?». Et spørsmål kvinner i midtøsten er altfor vant til å høre, ifølge CNN. Videoen kan du se øverst i saken.

En av personene som var mest fremtredende i reklamekampanjen var nettopp Lari, som nå er selskapets ansikt utad i promoteringen av det nye produktet.

Nike-sjef Mark Parker vekket også oppsikt da han i slutten av januar gikk kraftig ut mot USA og president Donald Trumps innreisenekt, som rammet folk fra sju land med en klar overvekt av muslimske innbyggere.

I et brev til selskapets ansatte ba han dem om å stå for Nikes verdier, som han sa feirer mangfoldet «Trump bp tryer».

- Nike tror på en verden der alle feirer kraften i mangfold. Uavhengig av hva du tilber, hvor du kommer fra, eller hva du elsker, så er alles individuelle erfaringer det som gjør oss sterkere som en enhet, skrev han ifølge Huffington Post.

Statement from Nike, condemning recent White House executive action on immigration. pic.twitter.com/tlSIOajZic — Paul Lukas (@UniWatch) January 30, 2017