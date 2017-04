Norges superduo om rivaliseringen: - Vi er gode venner

SKIEN (Dagbladet): Ada Hegerberg (21) og Caroline Graham Hansen (22) er begge født i 1995, spiller på to av verdens beste klubblag og danner kanskje Europas giftigste landslagsduo.

Begge er talenter i verdenstoppen, lagvenninner på landslaget, men de opplever også å være rivaler på klubblaget i Champions League med Lyon og Wolfsburg.

For bare to uker siden møttes nettopp Hegerberg og Hansen i kvartfinalene i Champions League. Lyon og Hegerberg vant 2-1 sammenlagt.

Men å gå fra konkurrentet til å bli lagvenninner på kort tid, mener de går utover samarbeidet.

- Det er en del av fotballen. Det går helt fint, og vi er på to av verdens beste lag. Det sier seg selv at ikke begge kunne vinne. Det kommer alltid opp- og nedturer, og vi er gode venner, sier Caroline Graham Hansen til Dagbladet.

- Det er helt uproblematisk. Enten er det alt for landslaget, eller alt for klubblaget. Sånn er fotballen. Vi tenker ikke på at vi er konkurrenter når vi ikke er på landslagssamling, sier Ada Hegerberg.

Norske juveler

Angrepsduoen var helt sentral da Norge vant 2-1 mot Sveits i en privatlandskamp tidligere i uka. Spesielt i 1. omgang var Hegerberg og Hansen gode, og det var nettopp de som kombinerte da Hegerberg satte inn 1-0-målet.

Og sånne kombinasjoner trenger Fotball-Norge inn mot EM-sluttspillet i Nederland som starter i midten av juni.

- EM ligger i bakhodet, hver dag. Selv om jeg har mye å tenke på med Lyon. Champions League, serie og cupfinale, sier Hegerberg.

- Caro og jeg prøver å utnytte hverandres kvaliteter. Det er vi begge bevisst på og trener på, sier Hegerberg.

Godt kjent

Bare fem måneder er aldersforskjellen mellom Norges to stjernespillere Caroline Graham Hansen (18.februar) og Ada Hegerberg (10. juli).

Og de har spilt mye sammen.

- Vi kjenner hverandre godt og er gode på å trene sammen. Vi har spilt på lag i alle år. Enten kretslag eller landslag. Da sier det seg selv at det klaffer, sier Graham Hansen.

Nå vil de oppleve EM-suksess sammen.

- Vi har tatt noen steg og er på vei dit vi ønsker å være. Vi har en tydelig plan på hvordan vi vil ha det, sier Wolfsburg-proffen.

- Er Norge gode nok for EM-medalje?

- Hvis vi spiller som mot Sveits, så er vi ikke i nærheten. Da kan vi glemme medalje. Vi må luke bort feilene. Jeg er helt sikker på at vi blir bedre og en god flyt kan gjøre at vi kan komme veldig langt, sier Caroline Graham Hansen.

Ada Hegerberg forteller:

- Vi må ha en offensiv innstilling. Da kan vi klare hva som helst, sier Hegerberg.

Ros

Norges landslagssjef - svenske Martin Sjögren - er naturligvis glad for å ha offensivt stjerneskyts.

- Vi har en tydelig plan på hva vi gjør fra januar til EM. Vi har fulgt planen og vi blir stadig bedre. Denne samlingen har vi tatt et nytt steg, sier Sjögren til Dagbladet.

Han roser den offensive duoen.

- Det er fantastisk å ha to sånne spillere. Vi jobber mye med samarbeidet mellom angriperne. Det så vi på 1-0-målet mot Sveits. Det er en viktig detalj. Ada og Caro er helt sentrale på dette laget, sier Sjögren.

Norge spiller EM-sluttspillet som starter i juli. Landslaget møter Nederland (16.7.), Belgia (20.7.) og Danmark (24.7.) i gruppespillet.