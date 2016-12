Norsk hoppsjef om den store skrekken i Hoppuka: - Det hender at tanken streifer deg

OBERSTDORF (Dagbladet): De norske skihopperne ankom onsdag kveld Oberstdorf i Tyskland. Torsdag starter kvalifiseringen til det første rennet i Hoppuka.

Nordmennene har en av favorittene i Daniel-André Tande (22). Men denne gangen er det en ekstra frykt rundt Hoppuka. Terroren i Berlin før jul - der 12 mennesker ble drept og 48 skadet - sørger for at arrangøren av Hoppuka er noe mer på tå hev.

Dagbladet får opplyst fra informert hold at politi og sikkerhetsfolk vil sjekke alle bager, vesker og poser på de fire rennene i Hoppuka. Skrekken er at desperadoer skal ramme hjertet av tysk stolthet - den 65. utgaven av Hoppuka.

Stor tillit

- Det hender at tanken streifer deg, sier hoppernes sportssjef, Clas Brede Bråthen, til Dagbladet. Han understreker at han har stor tillit til arrangøren og at det ikke har kommet noen advarsler fra norske myndigheter.

- Vi har ikke fått noen advarsler fra Utenriksdepartementet. Det er de som i utgangspunktet er ansvarlig for det. For øvrig ser vi på arrangøren som veldig profesjonell. De har alltid hatt et godt fokus på utøverne, påpeker Bråthen.

- Men det hender at tanken streifer deg, spesielt når det skjer sånne ting i forkant.

Fra informert hold får Dagbladet opplyst at det har vært stort fokus på sikkerheten i Hoppuka i flere år. Dette høster arrangøren nå fruktene av.

- Vi har ikke snakket med arrangøren om sikkerheten, sier Bråthen. Han tror likevel at det blir «business as usual» - og at det både blir synlig og usynlig sikkerhet.

Tysk folkefest

Til det første rennet i Oberstdorf fredag er det ventet mellom 25.000 og 30.000 tilskuere. Det er en tysk folkefest av dimensjoner. Skrekken er et inferno iscenesatt av terrorister.

For Norge handler det om å rette på en ti år lang historie som ikke har vært altfor stolt: Sist vi fikk en vinner i Hoppuka var ved Anders Jacobsen i 2007.

Bråthen sier:

- Det ser bra ut. Vi er ferdig med en forsesong som viste at vi har hoppere som er best når de leverer sine beste hopp. På grunn av stormen Urd fikk vi noen av forberedelsene endret. Det er ikke så lett å hoppe når værforholdene er sånn. Men vi fikk såpass mye trening hoppmessig i november og desember, så kanskje er det positivt også at vi ikke har fått hoppet som planlagt.

Fornøyd

Tande - som ligger på andreplass i verdenscupen bak Domen Prevc - forteller til Dagbladet at han var fornøyd med årets julegaver. Nå er det bare å gi full gass. Sammen med sloveneren Domen Prevc regnes han som den største favoritten til å vinne hele Hoppuka.

- Jeg fikk mye fint - fat, skåler og biffbestikk. Det er sånne ting jeg ønsker meg til et nytt hjem, sier Tande, som er på leilighetsjakt i Oslo-området.

Av de fire bakkene i Hoppuka er den i Bischofshofen i Østerrike favoritten.

- Nå handler det om å hoppe fire renn, så får vi oppsummere til slutt, sier Tande til Dagbladet.