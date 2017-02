Super-G, kvinner kl. 12.

ST. MORITZ (Dagbladet): Blant snøfylte og storslåtte fjell skal kvinnene åpne årets VM i St. Moritz i Sveits. Super-G står på programmet klokka 12 - men oppladningen til årets store høydepunkt har ikke vært optimal for de norske håpene.

Treningen i går ble avlyst på grunn av værforhold, vind og snø. Og da de norske alpinistene gjennomførste en inspeksjon av løypa, ble de alt annet enn fornøyd.

- Jeg er ikke veldig imponert, sier Ragnhild Mowinckel (24) til Dagbladet.

- Det er veldig annerledes og mange kuler, sier Kristina Riis-Johannessen (25) til Dagbladet.

VM-stjerna og slalåmspesialist Mikaela Shiffrin (21) fra USA står over dagens Super-G, men har fått med seg at løypa er blitt en snakkis:

- Arrangørene jobber bra. De jobber hardt for å få banen klar. Jeg krysser fingrene, sier Shiffrin kort til Dagbladet og øvrig presse på en stor pressekonferanse mandag ettermiddag.

Variabelt

De norske Super-G-håpene forteller:

- Det er litt av alt: rullesnø, kuler, mykt underlag, is, hardt. Arrangøren har en jobb å gjøre før rennet starter. Det blir som det blir. Vi må bare gjøre det beste ut av det. Jeg skal likevel innrømme: Jeg har sett St. Moritz finere enn det vi så før VM starter, sier Ragnhild Mowinckel.

- Hvorfor sånn? Værforhold eller dårlig arbeid?

- Nei, akkurat det lurer jeg også på. Jeg aner ikke hva som har skjedd. Men underlaget er sprukket opp litt. Jeg vet ikke om det er maskiner som er satt inn litt seint, eller om det er for lite fuktighet i snøen. Jeg håper det blir greit underlag og jeg veit det er flinke mannskaper som jobber her. Jeg håper alle får like forhold, sier Mowinckel.

Sveitsiske Lara Gut har vært best og leder Super-G-cupen sammenlagt denne sesongen med 300 poeng. De norske utelukker ikke at Gut og de andre hjemmehåpene kan ha en fordel i VM.

Sveitserne kjenner løypene - som ikke de andre har fått testet ennå.

- De fra Sveits har garantert trent mye her, men sånn er det jo alltid, uansett nasjon. Det er bare noe vi må forholde oss til, men det er ingen fordel for oss at vi ikke har fått prøve løypa ennå. Jeg må gjøre det beste jeg kan, og gjør jeg det, er jeg fornøyd. Jeg er spent og håper jeg klarer å gjøre det greit, sier Mowinckel.

Debut

Kristina Riis-Johannessen er i sitt første VM. Hun forteller:

- Det er veldig mange kuler, hele veien. Det er terrenget som er litt annerledes. Og det er tre hopp. Vi brukte lang tid på besiktigelse før rennet. I hver eneste sving var det noe å se på, det er vi ikke helt vant til. Det var mye å ta inn over seg, sier Riis-Johannessen.

- Noe spesielt?

- Jeg har aldri vært her i VM før, men andre sier det er mye nytt. Underlaget kunne vært bedre, men det er ikke så mye vi får gjort noe med. Jeg antar at arrangøren gjør sitt beste. Dette er mitt første World Cup-renn i fartsdisiplinene, så jeg er jo litt spent, sier Riis-Johannessen.

PS: Marie Therese Tviberg, Ragnhild Mowinckel, Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen er det norske kvinnelaget i utfor. Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud og Bjørnar Neteland utgjør det norske laget. Aksel Lund Svindal er ikke med til VM som følge av en operasjon i høyre kne.

Slik kjøres alpin-VM:

Tirsdag 7. februar: Super-G kvinner 12.00.

Onsdag 8. februar: Super-G menn 12.00.

Fredag 10. februar: Superkombinasjon kvinner: Utfor 10.00, slalåm 13.00.

Lørdag 11. februar: Utfor menn 12.00.

Søndag 12. februar: Utfor kvinner 12.00.

Mandag 13. februar: Superkombinasjon menn: Utfor 10.00, slalåm 13.00.

Tirsdag 14. februar: Lagkonkurranse kvinner og menn 12.00.

Torsdag 16. februar: Storslalåm kvinner 09.45/13.00.

Fredag 17. februar: Storslalåm menn 09.45/13.00.

Lørdag 18. februar: Slalåm kvinner 09.45/13.00.

Søndag 19. februar: Slalåm menn 09.45/13.00.