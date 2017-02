LYGNA (Dagbladet): Fellesstarten med skibytte i NM var Petter Northugs siste sjanse til å gå seg inn på VM-distansen i Lahti om tre uker.

Det endte med 23. plass, over tre minutter bak vinneren Martin Johnsrud Sundby i mål, og et VM-håp i grus.

Samtidig forsvant sannsynligvis muligheten hans til å gå stafetten for Norge. Det vil i så fall være første gang siden 2005 at Petter Northug ikke er ankermann for de norske herrene.

Han har hentet gullet på alle de fem VM-stafettene han har gått.

- Jeg tok ut laget, og der er ikke jeg. Tredje-etappen er vel ganske klar med Martin, og fjerdeetappen er vel like klar med Finn, mener jeg, sier Petter Northug.

Hadde vondt i kroppen

Han vraker altså seg selv etter en katastrofal sesong, som ble ødelagt med overtrening uka før sesongen startet på Beitostølen i november.

Northug har aldri klart å hente seg inn igjen fra det, og da han måtte vise form i dag, gjorde han alt annet enn det.

- Jeg hadde vondt i kroppen i morges og i dag, men det var som forventa, sier Northug, som tross alt tok seg til NM-finalen på sprinten i går.

Og nettopp derfor er han så tydelig på at han heller ikke bør gå stafetten i VM. I Northugs fravær har Finn Hågen Krogh imponert som Norges ankermann i verdenscupen og spurtslått både Sergej Ustjugov og Calle Halfvarsson.

Det er sannsynligvis de han må slå i Lahti også.

- Hadde jeg vært i samme situasjon som Finn, og vist form, så føler jeg at han må få lov til å gå den. Det blir helt feil om noen andre skal gå den ankeretappen, sier Northug.

- Du har gitt opp å gå stafetten?

- Jeg har ikke gitt opp, jeg er reserve. Det er sånn det er.

Kommer i form

Northug har friplass til sprinten i VM. Den går på VMs første dag, og Petters eneste håp om å få gå mer enn de to rennene han er forhåndskvalifisert for som regjerende mester, er å vise fryktinngytende form der.

Gjør han ikke det, kan Lahti-VM ble et mesterskap med Northug på første og siste dag. Og ingenting annet enn det.

Northug er derimot sikker på at han fortsatt skal komme seg i form til VM-starten.

- Ja., slår han fast.

Likevel er det nok en stafett uten Northug som kommer til å sette enkelte sinn i kok før VM. Blir Northug verdensmester på nytt på sprinten vil det nærmest bli et folkekrav at han skal gå stafetten også.

Northug tror ikke det er mulig å kvalifisere seg til stafetten gjennom en god VM-sprint.

- Nei, det er det vel ikke. Det er nok lettere å gå seg inn på et teamsprintlag, ettersom det er sagt at du ikke får gå teamsprinten om du går tremila. Da må jeg gå en av delene, sier han, og innser at han kanskje bare får gå to distanser i VM.

Har truffet så mange ganger før

- Jeg har jo sprinten, og hvis jeg er i form så passer den teamsprintløypa meg bra også. Det er vanskelig å si. Vi har Emil og vi har Johannes, som sikkert ikke skal gå tremila. Samtidig er det noen sprintere som er der også, og teamsprint er en litt spesiell øvelse, du må ha kapasitet, og du må være i form, sier Northug.

- Er det bittert å se at mye av VM sannsynligvis forsvinner for deg?

- Nei, det er jo ikke det. Jeg snakka litt med farsan om det her, og han sier at jeg har hatt ganske mye klaff i mesterskap og truffet mange ganger før. Hvis jeg ikke får gå alle distansene en gang, så kan man ikke legge seg ned av den grunn. Det kommer nye mesterskap, sier han til Dagbladet.

- Nå handler det om å gjøre ting riktig, å bruke den erfaringa jeg har med å skape den formtoppen på det grunnlaget jeg har fra i høst. Ikke minst nå i høyden og fram mot mesterskapet.

Etter NM-stafetten i morgen reiser Petter og broren Tomas til høydesamling i Pontresina for å finne VM-formen.