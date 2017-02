Northug snur opp ned på VM-plan etter NM-nedturen

(Dagbladet): Petter Northugs VM-plan etter NM på Lygna var egentlig å dra på høydesamling i Italia.

Nå er den planen forkastet. Northug drar hjem til Trøndelag og lader opp til VM på hjemmebane.

Det skriver Skiforbundet i en pressemelding søndag kveld.

- Vi tilpasser og individualiserer precamp for samtlige løpere som er tatt ut til VM når det gjelder lenge, sted og treningsinnhold, også for Petter, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

- Årsaken til at Petter nå forbereder seg i lavlandet kontra høyden er maksimal restitusjon etter tre NM-løp. Et godt og sikrere valg for å få muligheten til å forbedre seg med tanke på nok fart og kvalitet i treningen med fokus på sprinten i Lahti, fortsetter han.

Dagbladet oppdaterer saken