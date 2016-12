- Northug tåler to-tre uker til på sofaen

Petter Northug er på plan C, ifølge NRK-ekspert Torgeir Bjørn, men han mener likevel at langrennsstjerna kan komme i form til å ta gull i Lahti-VM.

Northug er på felgen og tilbringer mye tid på sofaen. Det etter å ha bommet med treningsbelastningen etter det siste av flere høydeopphold i år.

Det meste tyder på at han har kjørt litt for hardt etter hjemkomsten til lavere høyder.

- Jeg tror han kan være ute av normal drift i ytterligere to-tre uker og likevel vinne i VM. Det nye her er at han ikke får med seg Tour de Ski denne gangen. Det har vært en viktig del for å få mesterskapsform, sier Bjørn til NTB.

- Mange har gått i den samme fella før. Petter Northug liker å tøye grensene. Det er en av grunnene til at han er så god som han er.

Signalene rundt Northugs trening var helt fram til den norske sesongstarten, rent ut lyriske. «Aldri vært bedre», var noe som tikket ut fra teamet rundt ham i høst.

Men så gikk det galt - trolig etter det siste lange høydeoppholdet.

Kort vei

- Hvordan kan Northug gjøre en slik feil? Ingen langrennsnasjon har vel mer kompetanse om høydetrening enn Norge.

- Det er små marginer. Du kan ligge helt på grensen lenge uten at du merker det. Du er så pigg at du tilsynelatende tåler absolutt alt og virker uovervinnelig, men egentlig er du i ferd å tømme kroppen. Så møter du veggen. Og etter det er det bare sofa og hvile som teller.

- Petter er flink til å hvile, og han kan gjøre det uten å få dårlig samvittighet når det kreves. Mange andre utøvere klarer ikke det.

- Veien videre for ham?

- Først en del mer hvile. Så rolig opptrening og så noen tøffere konkurranser i januar og februar, sier Torgeir Bjørn til NTB.

