Northug tvunget til å vrake Tour de Ski: 

(Dagbladet): Petter Northug er ikke i god nok form, og må stå over Tour de Ski. Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding.

Northugs navn var med på lista da troppen ble tatt ut for noen dager siden, men Mosvik-ekspressen, som har har slitt med formen den siste tida, fikk noen ekstra dager til for å kjenne på egen form og om kroppen responderte bra.

Det har den ikke gjort.

- Jeg ergrer meg over at jeg ikke får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått som en ekstra motivasjon, sier Petter Northug i en pressemelding.

Han fortsetter:

- Jeg ser nå fremover mot det som uansett er sesongens hovedmål, nemlig VM i Lahti.

Northug er den eneste langrennsutøveren i hele verden som har fullført samtlige etapper i tourens historie, så det satt langt inne å vrake Tour-starten.

- Vi synes selvsagt det er beklagelig og uvant at vi nå reiser uten Petter til Tour de Ski i mellomjulen, men vi håper han restituerer godt hjemme fram mot VM i Lahti i februar, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Fokuset blir nå forsiktig opptrening for deretter å legge et godt fundament for VM.

- Petter er nå i lett trening men touren kommer for tidlig. Vi håper og tror at han innen kort tid vil være tilbake i normal trening, sier trener Stig Rune Kveen.

Tour de Ski starter 31. desember, og er ferdig 8. januar.