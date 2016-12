Ny norsk sykkelproff bekreftet

(procycling.no): Truls Korsæth skal sykle for Astana de to neste sesongene. Overgangen som procycling.no meldte for noen uker siden er nå bekreftet av det kasakhstanske WorldTour-laget.

Den 23 år gamle rytteren fra Lillehammer, som gjorde en meget sterk opptreden under herrenes fellesstart i VM, kommer fra det norske kontinentallaget Joker Byggtorget.

– Å bli proff på WorldTour-nivå har alltid vært min største drøm. I 2017 blir endelig denne drømmen realitet takket være Astana Proteam, som har trodd på meg og spurt om jeg vil være del av leget deres, sier Korsæth.

– Dette er et stort steg videre, så jeg er veldig takknemlig og spent på mulighetene som kommer. Jeg vil også takke Joker Byggtorget, der jeg har tilbrakt de siste sesongene og utviklet meg som rytter. Der har jeg fått muligheten til å nå opp til nivået til Astana. Nå retter jeg fullt fokus mot min første sesong i WorldTouren, sier den temposterke 23-åringen videre.

Korsæth er en av flere nordiske signeringer gjort av laget til Alexandr Vinokurov foran neste sesong. I tillegg til norske Korsæth har Astana også hentet danskene Jesper Hansen (Tinkoff), Michael Valgren (Tinkoff) og Matti Breschel (Cannondale). Fra før har laget også Jakob Fuglsang som en av sine viktigste ryttere. Sistnevnte er ventet å lede laget i Tour de France til sommeren.

Imponerte i VM

Teamsjef Vinokurov sier han besluttet å la Korsæth bli en ekstra signering for Astana da han så nordmannen prestere blant de beste under VM i Qatar. Korsæth ble derfor invitert til å delta på lagets treningssamling i desember. Astana-sjefen tror også Korsæth kan bli en nyttig tilvekst til lagets klassikeravdeling.

Selv om laget ble presentert for noen uker siden, har vi besluttet å fullbyrde Astana-stallen med enda en rytter. Vi så muligheten til å invitere enda en rytter og vi valgte Truls Korsæth. Han har hatt en veldig god sesong. I VM imponerte han ved å hjelpe Alexander Kristoff i den tøffe løypen i Doha, sier Vinokurov.

– Korsæth var med på siste del av treningssamlingen vår i Calpe, slik at vi fikk sjans til å se på potensialet han enda en gang. På kontinentalnivå har Truls vist gode resultater på tempo og i endagsritt. I Astana ligger forholdene til rette for ytterligere utvikling. Vi håper han kan styrke laget vårt i klassikerne, sier Astana-sjefen.

Denne artikkelen er levert av procycling.no