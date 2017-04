Nye beskyldninger mot Team Sky

(procycling.no): Siden i høst har beskyldningene haglet med beskyldninger mot Team Sky.

Kontroversene har dreid seg om misbruk av medisinske fritak (TUE), etter at Fancy Bear lekket at Bradley Wiggins hadde injisert triamcinolon før Tour de France i 2011 og 2012, og Giro d'Italia i 2013. I høst kom det også frem at en mystisk medisinsk pakke hadde blitt levert til Wiggins på siste etappe av Criterium du Dauphine i 2011, en historie Sky-sjef Dave Brailsford var villig til å gå langt for å dekke over. Like før jul i fjor avslørte Brailsford at pakken inneholdt fluimicil, et lovlig stoff.

Nå har en ny informant fra Team Skys stab gitt fra seg informasjon til det britiske antidopingbyrået (UKAD) og det britiske parlamentet, som for tiden etterforsker Team Sky og British Cycling for brudd på dopingreglementet og andre etiske retningslinjer.

Informanten hevder i en mail sendt til parlamentmedlem Damian Collins, som Daily Mail har fått tilgang til, at Team Sky skal ha brutt no needle-policyen som det internasjonale sykkelforbundet (UCI) innførte i 2011. Dette sprøyteforbudet hadde sin hensikt i å hindre at ryttere ble behandlet med injeksjoner i konkurranse.

Rytterne skal ha klagd på restitusjonsmetodene

Team Sky skal angivelig ha brutt sprøytereglementet fordi rytterne skal ha klaget på at restitusjonen gikk for sakte, og at rytterne blant annet skal ha blitt injisert med det nevnte stoffet fluimicil.

Kontroversene rundt den mystiske medisinske pakken, populært kalt the jiffy bag, forklarer informanten på denne måten:

- Det var rett etter sprøyteforbudet kom på plass. Det var sagt at enkeltpersoner, inkludert leger, tatt på sykkelritt med injiserbart utstyr, kunne få opp mot fem års fengsel.

Etter at rytterne klaget på restitusjonsmetodene etter den skuffende åpningssesongen i 2010, ansatte Team Sky skandalelegene Fabio Bartolucci og Geert Leijnders. Bartolucci sies å være ekspert på intravenøs restitusjon, mens Leijnders i ettertid har blitt utestengt for å drive organisert doping i en årrekke i det nederlandske laget Rabobank.

Dopingmistankene rundt Team Sky var tema i procycling.nos podkast Musette for noen uker siden.

