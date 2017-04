Nye briller hjalp ikke Carlsen: - Sjokkerende

Verdensmester i sjakk - Magnus Carlsen (26) - er på plass i Karlsruhe i Tyskland. Der deltar han i storturneringen Grenke Chess Classic.

Søndag møtte nordmannen Levon Aronian (34). Han cruiset mot seier, men gjorde en kjempetabbe.

Det var etter fire timers spill og 34 trekk at en overseelse kostet Carlsen et halvpoeng, skriver nettstedet matt & patt. Nettstedet refererer til arrangørens sending, der tidligere VM-utfordrer Peter Leko uttalte følgende:

- Det ser ut som en kjempetabbe av Magnus. Dette er dramatisk. Han var bare ett trekk fra seier.

- Det er sjokkerende, erklærte sjakk-kommentator Lawrence Trent.

Enkelt

Carlsen selv trodde trekket var enkelt. Nettstedet matt & patt beskriver trekket slik:

«I stedet for å binde springeren på g5 med 34.Sfe5, valgte Carlsen å knabbe bonden på e4 med dronningen. Aronian utnyttet sjansen til å ofre en offiser som ville gi remis ved trekkgjentakelse.»

Videre heter det:

«Carlsen nektet å gi opp vinstforsøket, og spilte i ytterligere en time i et forsøk på å vinne med tårn, springer og fri bonde mot Aronians ene dronning.»

Stillingen var veldig ubalansert. Selv om det var spennende, holdt armeneren unna. Det endte med poengdeling, etter et langt parti på over fem og en halv time.

Briller

Carlsen overrasket med å spille med briller i Tyskland. Han forteller at han er nærsynt og har slitt med hodepine. Dette håper han å få gjort noe med. Men i partiet mot Aronian hadde brillene ikke noen synlig, positiv effekt - hvis vi skal dømme utifra det som betegnes som en «kjempetabbe».

I Grenke Chess Classic er det sju runder. Carlsen spilte remis også lørdag.

Kvinnen med høyest rating - Hou Yifan - leder etter to runder. Hun har to seirer av to mulige. Carlsen møter kineseren mandag. Det er sjelden en kvinne hevder seg i toppen på denne måten.

At Yifan leder i Karlsruhe, omtales som et sjokk i sjakkmiljøet. Alle spiller mot hverandre én gang. Carlsen spiller med svarte brikker mot Yifan.

Turneringen varer fram til lørdag.