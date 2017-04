Ødegaard om ellevill påstand i Spania: - Rart at noen dikter opp historier

Martin Ødegaard (18) og Heerenveen teller ned til søndagens storkamp mot Ajax i den nederlandske Æresdivisjonen. Nordmannen er den siste tida blitt avpist med lite spilletid, men stresser ikke.

I et ferskt intervju med avisa Leeuwarden Courant forteller han om sitt nye liv i Nederland. Ødegaard er lånt ut fra Real Madrid fram til neste sommer.

I intervjuet avkrefter Ødegaard en ellevill påstand som dukket opp i den spanske avisa El Confidencial tidligere i år. Det het at Heerenveen måtte betale Real Madrid 40 000 euro - 365 000 kroner - hver gang klubben spilte kamp og ikke brukte Ødegaard på banen.

- Jeg synes det er rart at noen dikter opp historier. Ta den med at Heerenveen må betale 40 000 euro til Real Madrid for hver kamp jeg ikke spiller. Jeg vet at det ikke er sant. Det samme gjør treneren. Men noen finner på ting i avisene. Og mange folk tror på det som står der, sier Ødegaard til Leeuwarden Courant.

Også Heerenveen-trener Jurgen Streppel gikk opp i fistel da han hørte historien. Streppel sier at det er han som tar ut laget, og at han ikke er bundet av en kontrakt med Real Madrid.

Store forventninger

I Heerenveen var forventningene store da Ødegaard kom til klubben i januar. 18-åringen er ikke bare et norsk fenomen - alle i Fotball-Europa vet hvem den offensive midtbanespilleren er. Han har fortsatt til gode å score mål i Heerenveen. I det siste er han blitt avpist med noen minutter her og der, for laget som ligger på 8. plass i Æresdivisjonen.

- Jeg så etter en klubb hvor jeg kunne spille mye fotball. Det har jeg ikke gjort de siste ukene. Men jeg står ved valget mitt, forteller spilleren med silkefoten.

Han fortsetter:

- Jeg blir en bedre spiller her (enn i Real Madrid Castilla). Også utenfor banen er livet godt. Heerenveen likner på Drammen, byen i Norge der jeg vokste opp. Hjemme lever jeg et vanlig liv: Jeg ser på serier, lager mat og studerer litt.

Bryr seg ikke

Ødegaard forteller videre at han ikke lar seg påvirke av kritikk. Han har en liten gruppe av personer han stoler på - familie, venner, trenere og lagkamerater.

- Hva andre sier, bryr jeg meg ikke om, påpeker han.

Ødegaard legger ikke skjul på at drømmen engang er å komme tilbake til Real Madrid og vinne Champions League.

- Men først vil jeg ha suksess i Heerenveen. Søndag møter vi Ajax, det sterkeste laget i serien, etter min mening. For å slå dem, må vi være på vårt beste, sier Ødegaard. I den forrige kampen mot Vitesse fikk han 14 minutter. Før der igjen var det tre kamper han ikke engang fikk spille i.

- Skyter for lite

Nylig snakket Dagbladet med nederlandske journalister som følger laget tett. Kommentator Roelof de Vries - som jobber for radiokanalen Omrop Fryslan - mener Ødegaard har noe uforløst over seg.

- Han skyter for lite og scorer for få mål. Jeg har også hørt at han må bygge muskler. Han er ikke mann nok ennå, uttalte han.

- Det må være vanskelig for ham å sitte på benken. Han er en teknisk spiller og ønsker å ha ballen mye. Men han har til gode å levere i 90 minutter. Forventningene var store. Kanskje var de for store, påpekte journalistkollega Anne Roel i avisa Leeuwarder Courant.