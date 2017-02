OL-vinner testet positivt

Dawn Harper-Nelson, gullvinner på 100 meter hekk under OL i 2008, har akseptert en tre måneder lang utestengelse for å ha inntatt et forbudt stoff.

Amerikaneren testet positivt på hydroklortiazid 1. desember i fjor.

– Jeg tar det fulle og hele ansvaret for feilen jeg har gjort. Jeg har lært en verdifull lekse, og dette er en påminnelse til alle utøvere om å dobbeltsjekke all medisin man får i seg, sier 32-åringen, som tok gull i Beijing-OL.

Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) har godtatt Harper-Nelsons forklaring i saken. Hekkeløperen har forklart at det forbudte stoffet har kommet inn i kroppen hennes gjennom en blodtrykksmedisin.

– Jeg ble nylig sendt på sykehus. Der skrev legen ut medisin til meg for høyt blodtrykk. Denne medisinen er ikke prestasjonsfremmende. Jeg skjulte aldri bruken av denne medisinen, men jeg forsto ikke at min bruk av den ikke var i tråd med gjeldende antidopingregler, sier 32-åringen.

(NTB)