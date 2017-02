Olympiatoppen går for 30 medaljer i OL 2018

Olympiatoppen (OLT) sikter mot flere medaljer under vinter-OL i 2018 enn Norge tok under lekene i Sotsji.

Norge ble nest beste nasjon under vinterlekene i Russland med 26 medaljer (11-5-10). Kun vertsnasjonen tok flere med 33 (13-11-9).

Toppidrettssjef og Chef de Mission for OL, Tore Øvrebø, Chef de Mission for Paralympics, Cato Zahl Pedersen og vinteridrettssjef Helge Bartnes la torsdag fram de norske OL-målene for lekene i Pyeongchang neste år.

I OL er ambisjonene 30 medaljer, fire mer enn Norge tok i Sotsji. Målet er også å være blant de tre beste på nasjonsrankingen.

I Paralympics er målet sju medaljer i seks ulike idretter. Målet er å sende 32 utøvere. Norge har som mål å bli topp ti på nasjonsrankingen.

(NTB)